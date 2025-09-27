Bevallotta az európai szélsőjobboldali vezér, végig az oroszok zsebében volt

Gill pénteken az Old Bailey bíróságon

nyolc rendbeli vesztegetés vádpontban ismerte el bűnösségét, amelyeket 2018. december 6. és 2019. július 18. között követett el.

A vád szerint

az Európai Parlamentben tett felszólalásaiban és írásos véleménycikkeiben olyan narratívát támogatott, amely Oroszország érdekeit szolgálta az ukrajnai eseményekkel kapcsolatban, mindezt anyagi ellenszolgáltatásért cserébe.

A bírósági meghallgatáson elhangzott, hogy a Walest képviselő politikust Oleg Volosin volt ukrán politikus bízta meg azzal, hogy konkrét nyilatkozatokat tegyen pénzügyi juttatásokért cserébe.

Gill csupán egy vádpontot tagadott, amely szerint 2018. január 1. és 2020. február 1. között Volosinnal és másokkal vesztegetési összeesküvésben vett részt, és készpénzt fogadott el európai parlamenti pozíciójának nem megfelelő gyakorlásáért.

Mark Heywood KC ügyész szerint a beismerő vallomások kielégítőek, mivel a vesztegetési vádak megfelelően tükrözik a bűncselekményeket.

Az ügy akkor került napvilágra, amikor Gillt 2021. szeptember 13-án a manchesteri repülőtéren feltartóztatták a 2019-es terrorizmus és határbiztonság elleni törvény alapján.

A vádlottat először 2014-ben választották meg a UKIP európai parlamenti képviselőjének. Mandátuma 2020-ban, Nagy-Britannia EU-ból való kilépése után ért véget.

Gill vezette a Reform UK 2021-es walesi parlamenti választási kampányát, de már nem tagja a pártnak.

