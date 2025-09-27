  • Megjelenítés
Durva figyelmeztetés hagyta el Szergej Lavrov száját
Durva figyelmeztetés hagyta el Szergej Lavrov száját

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton figyelmeztette a NATO-t és az Európai Uniót, hogy Oroszország határozottan fog válaszolni minden agresszióra.

Bármilyen agresszió az országom ellen határozott választ fog kapni

- jelentette ki Lavrov az ENSZ Közgyűlésén tartott beszédében.

Az orosz külügyminiszter szerint Oroszországot azzal vádolják, hogy támadást tervez a NATO és az Európai Unió országai ellen. Hozzátette, hogy "Putyin elnök már többször is cáfolta ezeket a provokációkat".

