Embert gázolt a vonat, késések várhatók

Személyi gázolás történt Hévízgyörk megállóhelynél, a Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében. A Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor indult IR87-es Agria InterRégió (5506) járat gázolt el egy embert.

A balesetben érintett szerelvényen mintegy háromszáz utas tartózkodott,

akiknek biztonságos átszállításában az aszódi hivatásos tűzoltók és a Katasztrófavédelem munkatársai nyújtanak segítséget.

A MÁV szerint a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon 10-20, esetenként 20-30 perces késésekre kell számítani szombat este. A helyszínelés várhatóan 19-20 óráig tart, ez idő alatt Aszód és Hatvan között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

A forgalmi változások között szerepel, hogy az Egerből a Keleti pályaudvarra 18:08-kor induló IR87-es Agria InterRégió (551) nem közlekedik. Az utasokat Makláron is megálló pótlóbusz szállítja Füzesabonyig, ahonnan a 18:37-kor továbbinduló Tisza-Tó sebesvonattal utazhatnak a Keleti pályaudvarig.

