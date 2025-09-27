  • Megjelenítés
Embert gázolt a vonat, késések várhatók
Gazdaság

Embert gázolt a vonat, késések várhatók

Portfolio
Vonatgázolás történt Hévízgyörkön, a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon jelentős késések és járatkimaradások várhatók szombat este. A MÁV tájékoztatása szerint a helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Aszód és Hatvan között - írta meg a Katasztrófavédelem.

Személyi gázolás történt Hévízgyörk megállóhelynél, a Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében. A Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor indult IR87-es Agria InterRégió (5506) járat gázolt el egy embert.

A balesetben érintett szerelvényen mintegy háromszáz utas tartózkodott,

akiknek biztonságos átszállításában az aszódi hivatásos tűzoltók és a Katasztrófavédelem munkatársai nyújtanak segítséget.

A MÁV szerint a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon 10-20, esetenként 20-30 perces késésekre kell számítani szombat este. A helyszínelés várhatóan 19-20 óráig tart, ez idő alatt Aszód és Hatvan között csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

A forgalmi változások között szerepel, hogy az Egerből a Keleti pályaudvarra 18:08-kor induló IR87-es Agria InterRégió (551) nem közlekedik. Az utasokat Makláron is megálló pótlóbusz szállítja Füzesabonyig, ahonnan a 18:37-kor továbbinduló Tisza-Tó sebesvonattal utazhatnak a Keleti pályaudvarig.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
buckingham-palota-london-nagy-britannia-egyesult-kiralysag
Gazdaság
Harry herceg kifakadt: szándékosan akadályozzák a kibékülést
Pénzcentrum
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility