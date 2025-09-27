Harry herceg kifakadt: szándékosan akadályozzák a kibékülést

Harry herceg és III. Károly király közel két év után először találkozott szeptember 10-én a londoni Clarence House-ban. A The Sun szombati cikke szerint a találkozó "határozottan formális" volt, és azt állította, hogy Harry tréfásan megjegyezte: inkább érezte magát "hivatalos látogatónak", mint a királyi család tagjának.

A herceg szóvivője azonban határozottan cáfolta ezeket az állításokat, és "tiszta kitalációnak" nevezte a Harrynek tulajdonított idézeteket. A szóvivő szerint ezek az információk feltehetően olyan forrásokból származnak, amelyek

szándékosan szabotálni akarják az apa és fia közötti kibékülést.

A The Sun állítása szerint Harry megerősítette a beszámoló egyes részeit, és a lap közölte, hogy a hercegnek lehetősége lett volna reagálni a megjelenés előtt, de nem élt vele. Harry szóvivője ugyanakkor helyesbítette a lap azon állítását is, miszerint a király és a herceg bekeretezett családi fényképet cseréltek volna.

"Bár jobban szerettük volna, ha ezek a részletek magánjellegűek maradnak, a tisztánlátás érdekében megerősíthetjük, hogy átadtak egy bekeretezett fényképet, azonban a képen nem a herceg és a hercegné szerepelt" – közölte a szóvivő.

A herceg négynapos egyesült királyságbeli látogatása során több jótékonysági eseményen vett részt Nottinghamben és Londonban. A Károllyal folytatott 54 perces magánbeszélgetés után Harry részt vett egy Invictus-fogadáson Londonban, ahol érdeklődésre elmondta, hogy édesapja "nagyszerűen van".

Harry, Meghan és két gyermekük, Archie és Lilibet jelenleg Kaliforniában élnek. Károly király és unokái legutóbb a néhai II. Erzsébet királynő platinajubileumán találkoztak 2022 júniusában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images