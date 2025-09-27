Kiderült a brit kormány terve: új megállapodásra készülnek az EU-val

Rachel Reeves, aki a Timesnak nyilatkozott a kormányzó Munkáspárt éves kongresszusának nyitánya előtt, a konzervatív brit napilap szombati kiadásában megjelent interjúban kijelentette, hogy egy ilyen megállapodás jót tenne a brit gazdaságnak, a növekedésnek és az üzleti szektornak.
Reeves elmondása szerint a brit kormány
olyan nagyratörő programról szeretne megállapodni az EU-val, amely lehetővé tenné a brit fiatalok munkavállalását, tapasztalatszerzését és nyelvtanulását az uniós országokban.
"Azt is szeretnénk, ha a megállapodás a fiatal EU-állampolgároknak is biztosítaná ugyanazokat az utazási, tanulási és munkavállalási lehetőségeket Nagy-Britanniában, amelyek az én nemzedékemnek megadattak Európában" - fogalmazott a szombati Times-interjúban a brit pénzügyminiszter.
A brit kormány már májusban elvi egyezségre jutott az Európai Bizottsággal a fiatalok letelepedési és munkavállalási szabadságjogainak kölcsönös helyreállításáról, de a londoni miniszterelnöki hivatal az erről szóló akkori tájékoztatásában hangsúlyozta, hogy az új szabályozás létszám- és időtartambeli korlátozásokat is tartalmazna.
Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.
A tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány sem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába, de
Keir Starmer miniszterelnök többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat.
Az Európai Bizottság ugyanakkor több ízben jelezte, hogy az érdemi közeledés egyik kulcsfontosságú elemének tartaná a 18-30 év közötti uniós és brit állampolgárok kölcsönös és megkötések nélküli utazási, letelepedési, tanulási és munkavállalási lehetőségének megteremtését.
A szombati Times-interjúban Rachel Reeves pénzügyminiszter azonban megerősítette, hogy London elképzelése szerint az új ifjúsági mobilitási program időbeli korlátozásokat tartalmazna; a résztvevők várhatóan legfeljebb két évet tölthetnének Nagy-Britanniában.
Reeves nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy hányan érkezhetnének Európából a program alapján, de
a The Times értesülései szerint az elképzelésekben évi 50 ezer fő szerepel.
Rachel Reeves hozzátette ugyanakkor: szeretné, ha a brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) Nagy-Britannia és az EU közeledésének figyelembevételével javítaná hosszú távú gazdasági előrejelzését.
Az OBR jelenleg érvényes számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az EU tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szörnyű drónesővel támad Oroszország, több ukrán települést is csapás ért
Az odesszai vasútvonalon is kár keletkezett.
Nem tűri a NATO a légtérsértéseket, sürgős intézkedéseket fontolgat Oroszország provokációi miatt
A NATO a jövőben erőteljesen fog fellépni a légtérsértések ellen.
Lebukott a harapófogóba került kormány, brutális adóemelési terv látott napvilágot
Súlyos költségvetési gondokkal küzd az európai nagyhatalom.
Eurómilliárdok mehetnek a kukába, ha az EU nem képes egybefogni nagyhatalmi terveit
Egy egész évre szóló költségvetés úszhat el a közös fegyverbeszerzéseken.
Kijev közzétette a bizonyítékot: így történhetett a légtérsértés a magyar határnál
Kétszer is berepülhetett Ukrajnába a magyar drón.
Újabb támadás érhette a Barátság kőolajvezetéket
Az oroszok állítása szerint.
Tényleg közelít a világvége? Mit mutatnak a számok?
Bjorn Lomborg írása.
Bevallotta az európai szélsőjobboldali vezér, végig az oroszok zsebében volt
Pénzért cserébe Oroszországot támogató nyilatkozatokat tett az Európai Parlamentben.
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?