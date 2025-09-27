Kiderült a brit kormány terve: új megállapodásra készülnek az EU-val

A brit pénzügyminiszter szerint "nagyratörő" megállapodást kell aláírni az Európai Unióval a brit és az uniós fiatalok kölcsönös szabad mozgásának részbeni helyreállításáról.

Rachel Reeves, aki a Timesnak nyilatkozott a kormányzó Munkáspárt éves kongresszusának nyitánya előtt, a konzervatív brit napilap szombati kiadásában megjelent interjúban kijelentette, hogy egy ilyen megállapodás jót tenne a brit gazdaságnak, a növekedésnek és az üzleti szektornak.

Reeves elmondása szerint a brit kormány

olyan nagyratörő programról szeretne megállapodni az EU-val, amely lehetővé tenné a brit fiatalok munkavállalását, tapasztalatszerzését és nyelvtanulását az uniós országokban.

"Azt is szeretnénk, ha a megállapodás a fiatal EU-állampolgároknak is biztosítaná ugyanazokat az utazási, tanulási és munkavállalási lehetőségeket Nagy-Britanniában, amelyek az én nemzedékemnek megadattak Európában" - fogalmazott a szombati Times-interjúban a brit pénzügyminiszter.

A brit kormány már májusban elvi egyezségre jutott az Európai Bizottsággal a fiatalok letelepedési és munkavállalási szabadságjogainak kölcsönös helyreállításáról, de a londoni miniszterelnöki hivatal az erről szóló akkori tájékoztatásában hangsúlyozta, hogy az új szabályozás létszám- és időtartambeli korlátozásokat is tartalmazna.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány sem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába, de

Keir Starmer miniszterelnök többször kijelentette, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni az unióhoz fűződő kapcsolatokat.

Az Európai Bizottság ugyanakkor több ízben jelezte, hogy az érdemi közeledés egyik kulcsfontosságú elemének tartaná a 18-30 év közötti uniós és brit állampolgárok kölcsönös és megkötések nélküli utazási, letelepedési, tanulási és munkavállalási lehetőségének megteremtését.

A szombati Times-interjúban Rachel Reeves pénzügyminiszter azonban megerősítette, hogy London elképzelése szerint az új ifjúsági mobilitási program időbeli korlátozásokat tartalmazna; a résztvevők várhatóan legfeljebb két évet tölthetnének Nagy-Britanniában.

Reeves nem bocsátkozott részletekbe arról, hogy hányan érkezhetnének Európából a program alapján, de

a The Times értesülései szerint az elképzelésekben évi 50 ezer fő szerepel.

Rachel Reeves hozzátette ugyanakkor: szeretné, ha a brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) Nagy-Britannia és az EU közeledésének figyelembevételével javítaná hosszú távú gazdasági előrejelzését.

Az OBR jelenleg érvényes számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az EU tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.

