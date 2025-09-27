  • Megjelenítés
Megtréfál minket az ősz
A hétvégén és a jövő hét elején változékony időjárás várható, felszakadozó felhőzettel, helyenként csapadékkal és mérsékelt hőmérséklettel - jelentette az Időkép.

Szombaton a felhőzet hosszabb-rövidebb időszakokra felszakadozik, és előbukkan a nap. Jelentős csapadék nem várható, a keleties irányú szél mérsékelt marad.

A délutáni órákban a hőmérséklet 18 fok körül alakul.

Vasárnap északkelet felől fokozatosan növekszik a felhőzet, azonban délen és délnyugaton továbbra is számíthatunk hosszabb napos periódusokra. Az északi, északkeleti területeken csak elvétve, az ország többi részén elszórtan fordulhat elő kisebb eső vagy zápor. A szél északiasra fordul, a Dunántúlon és az északkeleti országrészben élénk széllökések is lehetnek. A hajnali órákban 5-13 fok várható, északkeleten ennél alacsonyabb értékekkel, míg

délutánra 14-21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Hétfőn túlnyomórészt napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Helyenként, főként az északkeleti országrészben előfordulhat kisebb eső vagy zápor. Az északi, északkeleti szelet sok helyen élénk, a nyugati és északkeleti területeken erős lökések kísérhetik. Hajnalban a szélvédett északi völgyekben 5 fok alá süllyedhet a hőmérséklet, máshol 5-11 fok között alakul,

délutánra pedig várhatóan 15-20 fokig melegszik a levegő.

Kedden és szerdán továbbra is a gomolyfelhők dominálnak, időnként zavarva a napsütést, és helyenként záporok is kialakulhatnak. Az északias szél több területen megerősödhet. A csípős, helyenként már-már hideg reggeleket követően

a délutáni órákban 13-18 fok közötti hőmérséklet várható.

