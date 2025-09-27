  • Megjelenítés
Megvan, mikor indulhat újra a megtámadott Jaguar Land Rover motorgyártó központja
Gazdaság

Megvan, mikor indulhat újra a megtámadott Jaguar Land Rover motorgyártó központja

Portfolio
A Jaguar Land Rover (JLR) tervei szerint október elején újraindítja 500 millió font értékű motorgyártó központját, miután a vállalatot augusztus 31-én jelentős kibertámadás érte - jelentette a The Guardian.

A Sunday Times értesülései szerint a brit autóipar legnagyobb foglalkoztatója értesítette beszállítóit, hogy a wolverhamptoni üzemben október 6-án újraindul a termelés, amennyiben a gyártóközpont rendszerei sikeresen átmennek a biztonsági teszteken, amelyek biztosítják, hogy a vírus nem maradt a rendszerekben.

A JLR nem kommentálta közvetlenül a hírt, de szóvivőjük elmondta:

Csapataink folyamatosan dolgoznak kiberbiztonsági szakértőkkel, az NCSC-vel és a bűnüldöző szervekkel együttműködve, hogy biztonságos körülmények között indíthassuk újra a termelést.

A kibertámadás következtében a vállalatnak le kellett állítania a legtöbb rendszerét, amelyekkel az alkatrészeket, járműveket és gyártóeszközöket követik nyomon, valamint a Range Rover, Discovery és Defender SUV-k értékesítésével kapcsolatos összes folyamatot.

Azóta a JLR egyes informatikai rendszereit már újraindította, és visszanyerte azt a képességét, hogy kifizesse beszállítóit, alkatrészeket küldjön a szerelőknek a járművek javításához, valamint a kész autókat a bemutatótermekbe szállítsa.

A JLR az Egyesült Királyság egyik legnagyobb exportőre, amely a West Midlands-i Solihull és Wolverhampton, valamint a Merseyside-i Halewood üzemeiben összesen 34 000 embert foglalkoztat. A vállalat az Egyesült Királyság autóipari szektorának legnagyobb beszállítói hálózatát működteti, amely nagyrészt kis- és középvállalkozásokból áll, és mintegy 120 000 embernek ad munkát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
zaporizzsjai-atomeromu-ukrajna
Gazdaság
Több napja nem kap áramot a zaporizzsjai atomerőmű
Pénzcentrum
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility