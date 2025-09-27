Megvan, mikor indulhat újra a megtámadott Jaguar Land Rover motorgyártó központja

A Sunday Times értesülései szerint a brit autóipar legnagyobb foglalkoztatója értesítette beszállítóit, hogy a wolverhamptoni üzemben október 6-án újraindul a termelés, amennyiben a gyártóközpont rendszerei sikeresen átmennek a biztonsági teszteken, amelyek biztosítják, hogy a vírus nem maradt a rendszerekben.

A JLR nem kommentálta közvetlenül a hírt, de szóvivőjük elmondta:

Csapataink folyamatosan dolgoznak kiberbiztonsági szakértőkkel, az NCSC-vel és a bűnüldöző szervekkel együttműködve, hogy biztonságos körülmények között indíthassuk újra a termelést.

A kibertámadás következtében a vállalatnak le kellett állítania a legtöbb rendszerét, amelyekkel az alkatrészeket, járműveket és gyártóeszközöket követik nyomon, valamint a Range Rover, Discovery és Defender SUV-k értékesítésével kapcsolatos összes folyamatot.

Azóta a JLR egyes informatikai rendszereit már újraindította, és visszanyerte azt a képességét, hogy kifizesse beszállítóit, alkatrészeket küldjön a szerelőknek a járművek javításához, valamint a kész autókat a bemutatótermekbe szállítsa.

A JLR az Egyesült Királyság egyik legnagyobb exportőre, amely a West Midlands-i Solihull és Wolverhampton, valamint a Merseyside-i Halewood üzemeiben összesen 34 000 embert foglalkoztat. A vállalat az Egyesült Királyság autóipari szektorának legnagyobb beszállítói hálózatát működteti, amely nagyrészt kis- és középvállalkozásokból áll, és mintegy 120 000 embernek ad munkát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images