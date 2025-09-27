Óriási méreteket öltött az élelmiszer-pazarlás Németországban

A németek évente csaknem 11 millió tonna élelmiszert dobnak ki - hívta fel a figyelmet Alois Rainer mezőgazdasági miniszter a dpa német hírügynökségnek adott nyilatkozatában a jövő hétfőn induló, "Túl jó a kukába" országos szemléletformáló kampány előtt.

Ezt a hatalmas, értékes erőforrás-pazarlást csak közös fellépéssel lehet csökkenteni

- hangsúlyozta Rainer. Hozzátette, hogy tárcája becslése szerint a hulladék 60 százaléka magánháztartásokból származik.

A jövő héten induló figyelemfelhívó kampánnyal a német fogyasztóvédelmi szervezeteknek az a célja, hogy visszaszorítsák az élelmiszer-pazarlást a túltermelés és túlkínálat közepette.

A szavatossági idővel ellátott élelmiszereket akár már öt nappal a lejárati idő előtt leveszik a polcokról és kidobják

- mutatott rá a fogyasztóvédelmi szervezetek országos szövetsége. A rászorulók a kukákból vesznek ki élelmiszereket Németországban, ami köztudott, noha jogilag tiltott.

Az előző kormány részleges legalizálást fontolgatott, de Németország 16 tartománya nem tudott egységes iránymutatásban megegyezni, ami a szövetségi rendszerben szükséges lenne. A mezőgazdasági minisztérium szóvivője közölte, hogy jelenleg nincs új kezdeményezés előkészületben az ügyben.

