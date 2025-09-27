Szibériai hideg özönli el a kontinenst: elbúcsúzhatunk a melegtől

Európa légköri rendszere átrendeződik: a kontinens északkeleti térségét egy kiterjedt anticiklon uralja, míg délebbre egy új hidegörvény formálódik. A meteorológiában Rex-blokknak nevezett jelenség alakul ki, amely megszakítja a megszokott nyugatias légáramlást, és helyette a keleties áramlás válik meghatározóvá a kontinens jelentős részén.

A Rex-blokk egy légköri blokkoló helyzet, amelyben egy magasnyomású anticiklon (gerinc) az északi féltekén közvetlenül egy alacsony nyomású ciklon (teknő) felett helyezkedik el. Ez a "magas a mély felett" elrendeződés megbénítja a légkör megszokott nyugat-keleti áramlását, és a két légköri képződmény egymás mozgását gátolva napokig, esetenként akár egy hétnél is tovább közel stacionárius marad. A jelenség a nevét Daniel F. Rex (1915–1996) amerikai meteorológusról kapta. Ő volt az, aki 1950-ben publikált, mára klasszikussá vált tanulmányában elsőként azonosította és írta le részletesen ezt a stabil légköri képződményt - írja az Időkép.

A következő időszakban szibériai eredetű, az évszakhoz képest szokatlanul hideg légtömegek árasztják el Európát szeptember végére és október elejére. A magaslégköri adatok már mutatják a mintegy 1500 méteres magasságban beáramló fagyos levegőt.

A Kárpát-medence időjárását elsősorban a régiótól keletre elhelyezkedő hidegörvény befolyásolja majd. Ennek hatására változó nedvességtartalmú, de

a szezonális átlagnál hidegebb légtömegek érkeznek északkeleti irányból. Hétfőtől élénk, helyenként erős széllökésekkel kísért északias szél várható.

Az időjárás változékony lesz: a napos periódusok mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok is előfordulhatnak. A beáramló hideg légtömeg következtében "hétfőtől elbúcsúzhatunk a 20 fokos maximumoktól."

A lehűlés a hét második felében tovább folytatódik, számos helyen a nappali csúcshőmérséklet a 15 fokot sem éri majd el. Az éjszakák is egyre hűvösebbé válnak, gyakran 5 fok körüli értékekkel, a fagyzugokban pedig akár fagypont körüli hőmérséklet is előfordulhat.

