Szijártó Péter megszólalt a Barátság vezeték elleni támadásról
Szijártó Péter megszólalt a Barátság vezeték elleni támadásról

A Barátság kőolajvezeték oroszországi szakaszát ért újabb ukrán támadás nem befolyásolja a magyarországi szállításokat - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a közösségi oldalán.

A tárcavezető úgy fogalmazott:

a Barátság kőolajvezetéket ért támadás a Magyarország irányába történő szállítást nem befolyásolja, a hazánkba irányuló kőolajellátás folyamatos.

Szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik állomását az oroszországi Csuvasföldön.

