  • Megjelenítés
Szijjártó Péter keményen kiosztotta a horvátokat
Gazdaság

Szijjártó Péter keményen kiosztotta a horvátokat

MTI
|
Portfolio
Horvátország a háború kezdete óta drasztikusan emelte a tranzitdíjakat, most pedig az orosz olaj ellehetetlenítésével igyekszik monopolhelyzetbe kerülni Magyarországgal szemben - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott:

a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek - rajtunk…"

A külgazdasági és külügyminiszter ezt követően hangsúlyozta, hogy:

Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell."

Kapcsolódó cikkünk

Kihúzta a gyufát Horvátországnál a magyar kormány

Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Trump és von der Leyen szövetsége vethet véget a legsúlyosabb magyar függőségnek

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Paks_-atomerőmű-energetika-épület-erőmű-gyár-infrastruktúra-ipar-létesítmény-üzem-atomerőmű-energetika-épület-erőmű-infrastruktúra-ipar-létesítmény-üzem
Gazdaság
Váratlan meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben
Pénzcentrum
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility