Szijjártó Péter keményen kiosztotta a horvátokat

Horvátország a háború kezdete óta drasztikusan emelte a tranzitdíjakat, most pedig az orosz olaj ellehetetlenítésével igyekszik monopolhelyzetbe kerülni Magyarországgal szemben - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető bejegyzésében úgy fogalmazott:

a Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek - rajtunk…"

A külgazdasági és külügyminiszter ezt követően hangsúlyozta, hogy:

Az Adria-vezeték egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát: az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egészen egyszerűen nem képes folyamatosan, megbízhatóan annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell."

