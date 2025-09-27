  • Megjelenítés
Gazdaság

Szövetségre léphet az OpenAI és az Egyesült Arab Emírségek

Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Sejk Mohammed bin Zayed Al Nahyan szombaton Abu-Dzabiban találkozott az OpenAI vezérigazgatójával, Sam Altmannal.
A megbeszélések középpontjában a vállalat és az Egyesült Arab Emírségek partnerei közötti együttműködés megerősítése állt, különös tekintettel a mesterséges intelligencia kutatására és annak gyakorlati alkalmazásaira - közölte az emírségek állami hírügynöksége.

A találkozó újabb jele lehet az Öböl-menti ország törekvésének, hogy vezető szerepet töltsön be a fejlett technológiák területén.

Forrás: Reuters

