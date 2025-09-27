Több napja nem kap áramot a zaporizzsjai atomerőmű

A France24 beszámolója szerint a zaporizzsjai atomerőmű immár több mint négy napja nem csatlakozik az energiahálózathoz, ami
a létesítmény történetében a leghosszabb ilyen jellegű kiesés.
Az orosz és ukrán fél kölcsönösen egymást hibáztatja az áramellátást biztosító vezetékek elleni támadásokért. Bár a reaktorokat korábban leállították, a létfontosságú hűtési és biztonsági rendszerek működtetéséhez továbbra is energiára van szükség.
Az orosz megszállás alatt álló erőműben 2022 óta rendszeresek az áramkimaradások, azonban a jelenlegi kiesés időtartama már jelentősen növeli a műszaki meghibásodás kockázatát a szakértők szerint.
Az ukrán fél álláspontja szerint az áramkimaradást orosz intézkedések okozták, míg az orosz hatóságok egy keddi ukrán támadást jelöltek meg a leállás okaként. Orosz közlemény szerint elegendő dízelkészlettel rendelkeznek az erőmű hosszabb távú működtetéséhez, de pontos adatokat nem hoztak nyilvánosságra.
Az ukrajnai Greenpeace figyelmeztetett, hogy a dízelgenerátorok kizárólag vészhelyzeti megoldásként szolgálnak, és csak rendkívüli körülmények között szabadna ezeket alkalmazni. A környezetvédelmi szervezet aggodalmát fejezte ki, hogy az orosz fél kihasználhatja a helyzetet az erőmű orosz ellenőrzés alatt álló ukrán hálózatra történő visszakapcsolására és egy reaktor újraindítására.
Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője a héten Moszkvában folytatott tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal és a Roszatom vezetőivel a zaporizzsjai létesítmény biztonságáról.
A hat reaktorral rendelkező erőmű a háború előtt Ukrajna áramtermelésének közel egyötödét biztosította, azonban 2022 tavaszán, nem sokkal az orosz megszállást követően valamennyi reaktort leállították. Az alapvető hűtési és biztonsági rendszerek folyamatos energiaellátást igényelnek, enélkül fennáll a reaktormag olvadásának veszélye, ami nukleáris katasztrófához vezethet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
