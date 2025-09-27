Történelmi lépésre szánta rá magát Irak

Az iraki olajminisztérium közleménye szerint
szombaton reggel 6 órakor kezdődött meg a kőolaj áramlása a félautonóm kurdisztáni régióból Törökországba.
Az iraki szövetségi kormány, a kurdisztáni regionális kormány (KRG) és a térségben működő külföldi olajtermelők közötti megállapodás értelmében napi 180-190 ezer hordó olaj áramlik majd a törökországi Ceyhan kikötőbe - nyilatkozta pénteken az iraki olajminiszter a Rudaw hírügynökségnek.
Az Egyesült Államok is szorgalmazta az újraindítást, amely várhatóan végül napi 230 ezer hordó nyersolajat juttat vissza a nemzetközi piacokra, éppen akkor, amikor az OPEC+ növeli termelését a piaci részesedés növelése érdekében.
A Kirkuk-Ceyhan vezetéket 2023 márciusában állították le, miután a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara arra kötelezte Törökországot, hogy 1,5 milliárd dolláros kártérítést fizessen Iraknak a kurd regionális hatóságok által engedély nélkül végzett exportok miatt.
A szerdán elfogadott előzetes terv szerint
a KRG vállalja, hogy legalább napi 230 ezer hordó olajat szállít az iraki állami olajértékesítő vállalatnak (SOMO), miközben további napi 50 ezer hordót tart fenn helyi felhasználásra - közölték a megállapodást ismerő iraki tisztviselők.
A törökországi Ceyhan kikötőjéből történő értékesítést egy független kereskedő bonyolítja majd a SOMO hivatalos árain. Minden eladott hordó után 16 dollárt utalnak egy letéti számlára, amelyet arányosan osztanak szét a termelők között, a bevétel fennmaradó része pedig a SOMO-hoz kerül.
A norvég DNO közölte, hogy egyelőre nem tervezi a vezetéken keresztüli exportot, de helyi vásárlói szállíthatják rajta keresztül a nyersolajat. A vállalat és közös vállalati partnere, a Genel Energy szerint rendezni kell Kurdisztán mintegy 1 milliárd dolláros tartozását a termelők felé, amelyből a DNO-nak körülbelül 300 millió dollárral tartoznak.
A megállapodást aláíró nyolc olajvállalat és a KRG megegyezett abban, hogy az export újraindulását követő 30 napon belül találkoznak, hogy kidolgozzák a fennálló tartozások rendezésének mechanizmusát.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
