Tragédia egy indiai politikai gyűlésen: 31-en meghaltak, köztük hat gyerek
A halálos áldozatok között hat gyerek és tizenhat nő volt - közölte Ma Subramanian tamil nadu-i egészségügyi miniszter. Hozzátette, hogy több mint 40 ember részesül jelenleg is kezelésben.
A miniszter elmondása szerint orvosokat és igazságügyi szakértőket vezényeltek a karuri közkórházba a helyzet kezelésére. M. K. Stalin főminiszter utasította a tisztviselőket és minisztereket, hogy biztosítsanak azonnali orvosi segítséget a tömegben rosszul lett és kórházba szállított személyek számára.
Stalin azt is elmondta, hogy beszélt a rendőrség helyettes főigazgatójával a helyzet gyors megoldása érdekében, és felszólította a lakosságot, hogy működjenek együtt az orvosokkal és a rendőrséggel.
Narendra Modi miniszterelnök részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán.
A karuri politikai gyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító. Gondolataim az elhunyt szeretteiket gyászolókkal vannak. Erőt kívánok nekik ebben a nehéz időszakban. Imádkozom a sérültek gyors felépüléséért
- írta Modi az X közösségi platformon.
The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured.— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025
