Tragédia egy indiai politikai gyűlésen: 31-en meghaltak, köztük hat gyerek

A halálos áldozatok között hat gyerek és tizenhat nő volt - közölte Ma Subramanian tamil nadu-i egészségügyi miniszter. Hozzátette, hogy több mint 40 ember részesül jelenleg is kezelésben.

A miniszter elmondása szerint orvosokat és igazságügyi szakértőket vezényeltek a karuri közkórházba a helyzet kezelésére. M. K. Stalin főminiszter utasította a tisztviselőket és minisztereket, hogy biztosítsanak azonnali orvosi segítséget a tömegben rosszul lett és kórházba szállított személyek számára.

Stalin azt is elmondta, hogy beszélt a rendőrség helyettes főigazgatójával a helyzet gyors megoldása érdekében, és felszólította a lakosságot, hogy működjenek együtt az orvosokkal és a rendőrséggel.

Narendra Modi miniszterelnök részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán.

A karuri politikai gyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító. Gondolataim az elhunyt szeretteiket gyászolókkal vannak. Erőt kívánok nekik ebben a nehéz időszakban. Imádkozom a sérültek gyors felépüléséért

- írta Modi az X közösségi platformon.