  • Megjelenítés
Gazdaság

Tragédia egy indiai politikai gyűlésen: 31-en meghaltak, köztük hat gyerek

Portfolio
Harmincegy ember vesztette életét a dél-indiai Karurban szombat este egy tömegrendezvényen, miután kitört a pánik. Az eset egy politikus kampányrendezvényén történt - közölte a Times of India.
Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

A halálos áldozatok között hat gyerek és tizenhat nő volt - közölte Ma Subramanian tamil nadu-i egészségügyi miniszter. Hozzátette, hogy több mint 40 ember részesül jelenleg is kezelésben.

A miniszter elmondása szerint orvosokat és igazságügyi szakértőket vezényeltek a karuri közkórházba a helyzet kezelésére. M. K. Stalin főminiszter utasította a tisztviselőket és minisztereket, hogy biztosítsanak azonnali orvosi segítséget a tömegben rosszul lett és kórházba szállított személyek számára.

Stalin azt is elmondta, hogy beszélt a rendőrség helyettes főigazgatójával a helyzet gyors megoldása érdekében, és felszólította a lakosságot, hogy működjenek együtt az orvosokkal és a rendőrséggel.

Narendra Modi miniszterelnök részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán.

A karuri politikai gyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító. Gondolataim az elhunyt szeretteiket gyászolókkal vannak. Erőt kívánok nekik ebben a nehéz időszakban. Imádkozom a sérültek gyors felépüléséért

- írta Modi az X közösségi platformon.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
buckingham-palota-london-nagy-britannia-egyesult-kiralysag
Gazdaság
Harry herceg kifakadt: szándékosan akadályozzák a kibékülést
Pénzcentrum
Na, ezért nem lesz Magyarország a jövő fellegvára: erről csak nagyon kevesen beszélnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility