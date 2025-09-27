Trump bejelentette: katonai egységeket küld az amerikai nagyvárosba

Trump szerint a lépés azért szükséges, hogy megvédjék a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) létesítményeit, amelyeket elmondása szerint "az Antifa és más hazai terroristák ostromolnak".
A Fehér Ház egyelőre nem közölt részleteket a bevetés időzítéséről vagy a bevonandó csapatok jellegéről. Az elnök korábban már fenyegetett a Nemzeti Gárda Chicagóba küldésével, de ezt nem valósította meg. A Tennessee állambeli Memphisbe várhatóan csak mintegy 150 katonát küldenek, jóval kevesebbet, mint amennyit Washingtonba vagy Los Angelesbe vezényeltek korábban.
A portlandi ICE-létesítmény gyakran vált tüntetések célpontjává, amelyek néha erőszakos összecsapásokba torkolltak. Több szövetségi ügynök megsérült, és több tüntetőt vádoltak meg támadással. Amikor a tüntetők korábban egy guillotine-t állítottak fel, a Belbiztonsági Minisztérium ezt "zavart viselkedésként" írta le.
Trump a Fehér Házban tett csütörtöki nyilatkozatában már utalt valamilyen művelet előkészítésére.
Kimegyünk oda, és elég nagy számban fogunk fellépni a portlandi emberek ellen
- mondta, "professzionális agitátoroknak és anarchistáknak" nevezve őket.
Keith Wilson, Portland polgármestere közleményben reagált: "Más polgármesterekhez hasonlóan nem kértem és nincs szükségem szövetségi beavatkozásra". Wilson szerint városa védte a véleménynyilvánítás szabadságát, miközben "kezelte az alkalmi erőszakot és vagyoni károkat".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Salvini pártja drasztikus lépésre készül
Ennek még a kormányon belül is lehetnek kritikusai.
Szibériai hideg özönli el a kontinenst: elbúcsúzhatunk a melegtől
Érkezik a Rex-blokk!
Embert gázolt a vonat, késések várhatók
A helyszínelés miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Aszód és Hatvan között.
Németország fontolgatja, hogy lelövi a légterét megsértő drónokat
Rendszeresen megsértik a drónok az európai országok légterét.
Megszólalt a Magyar Honvédség: kizárt, hogy magyar drónok repültek be Ukrajnába
Az ukrán fél fotókkal támasztotta alá a légtérsértés gyanúját.
Figyelj a testedre és tanulj tőle! A korai diagnózis életet ment
A rák elleni modern, de megfeszített harc egyáltalán nem reménytelen.
Újabb légtérsértések Európában, ezúttal Dánia észlelt gyanús drónokat
Szinte már mindennaposak ezek az események.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?