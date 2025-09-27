Trump bejelentette: katonai egységeket küld az amerikai nagyvárosba

Trump szerint a lépés azért szükséges, hogy megvédjék a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) létesítményeit, amelyeket elmondása szerint "az Antifa és más hazai terroristák ostromolnak".

A Fehér Ház egyelőre nem közölt részleteket a bevetés időzítéséről vagy a bevonandó csapatok jellegéről. Az elnök korábban már fenyegetett a Nemzeti Gárda Chicagóba küldésével, de ezt nem valósította meg. A Tennessee állambeli Memphisbe várhatóan csak mintegy 150 katonát küldenek, jóval kevesebbet, mint amennyit Washingtonba vagy Los Angelesbe vezényeltek korábban.

A portlandi ICE-létesítmény gyakran vált tüntetések célpontjává, amelyek néha erőszakos összecsapásokba torkolltak. Több szövetségi ügynök megsérült, és több tüntetőt vádoltak meg támadással. Amikor a tüntetők korábban egy guillotine-t állítottak fel, a Belbiztonsági Minisztérium ezt "zavart viselkedésként" írta le.

Trump a Fehér Házban tett csütörtöki nyilatkozatában már utalt valamilyen művelet előkészítésére.

Kimegyünk oda, és elég nagy számban fogunk fellépni a portlandi emberek ellen

- mondta, "professzionális agitátoroknak és anarchistáknak" nevezve őket.

Keith Wilson, Portland polgármestere közleményben reagált: "Más polgármesterekhez hasonlóan nem kértem és nincs szükségem szövetségi beavatkozásra". Wilson szerint városa védte a véleménynyilvánítás szabadságát, miközben "kezelte az alkalmi erőszakot és vagyoni károkat".

