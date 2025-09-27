Újabb vonatgázolás történt

Embert gázolt a vonat az Ongaújfalui vasúti átjárónál, az Állomás utcában, Onga és Szikszó között. A miskolci hivatásos tűzoltók a helyszínen várják a mentesítő busz érkezését, hogy segítséget nyújtsanak az utasok biztonságos átszállásában - jelentette a Katasztrófavédelem.

A baleset idején körülbelül negyvenen tartózkodtak a szerelvényen.

Korábban szintén gázolás történt Hévízgyörk megállóhelynél, a Szent Erzsébet utcai vasúti átjáró közelében. A Keleti pályaudvarról Egerbe 16 órakor indult IR87-es Agria InterRégió (5506) járat gázolt el egy embert. A balesetben érintett szerelvényen mintegy háromszáz utas tartózkodott, akiknek biztonságos átszállításában az aszódi hivatásos tűzoltók és a Katasztrófavédelem munkatársai nyújtanak segítséget.

