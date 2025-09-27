Váratlan meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben

Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint a Paksi Atomerőmű 4. blokkján 2025. szeptember 26-án 22:01-kor, a 8. számú generátor segédrendszerének meghibásodása miatt automatikus villamos védelmi működés történt,
amely 50%-kal csökkentette a blokk elektromos teljesítményét.
Az éjszaka során a hibát elhárították, az üzemeltető személyzet pedig már a blokk névleges teljesítményre történő felterhelését végzi.
A blokk biztonsága nem volt veszélyeztetve, a meghibásodásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
