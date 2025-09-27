Váratlan meghibásodás történt a Paksi Atomerőműben

Péntek este a Paksi Atomerőmű 4. blokkján meghibásodott egy generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.

Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint a Paksi Atomerőmű 4. blokkján 2025. szeptember 26-án 22:01-kor, a 8. számú generátor segédrendszerének meghibásodása miatt automatikus villamos védelmi működés történt,

amely 50%-kal csökkentette a blokk elektromos teljesítményét.

Az éjszaka során a hibát elhárították, az üzemeltető személyzet pedig már a blokk névleges teljesítményre történő felterhelését végzi.

A blokk biztonsága nem volt veszélyeztetve, a meghibásodásnak környezetre gyakorolt hatása nincs.

