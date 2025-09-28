Ennek sose lesz vége: ismét halasztottak, Szerbia különleges ajánlattal készül az amerikai olajszankciók elkerülésére

Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentése szerint az Egyesült Államok újabb nyolc nappal elhalasztotta a szerbiai NIS olajvállalat elleni szankciók bevezetését, ezzel jelezve, hogy figyelembe veszi Szerbia helyzetét. Mindeközben egy ajánlaton is dolgoznak a helyzet rendezésére.

Az amerikai pénzügyminisztérium még január 10-én hirdette ki a büntetőintézkedéseket, és eredetileg 45 napot adott az oroszországi Gazprom Neftnek arra, hogy kivonuljon a szerb olajvállalat, a NIS tulajdonosi köréből.

Az eredeti határidőt azonban eddig hatszor módosították, a legutóbbi október 1-jei dátumot pedig

most újabb nyolc nappal kitolták

- számolt be a Reuters.

Vucic elmondása szerint Szerbia dolgozik egy ajánlaton a helyzet rendezésére, de nem biztos benne, hogy "ez kielégíti majd az amerikai fél elvárásait" - tette hozzá.

Az orosz Gazpromnyeft a részesedéséből nemrég mintegy 5 százalékot átruházott a Gazpromra. Korábban a szerb nemzeti olajtársaság 50 százaléka volt az orosz Gazpromnyeftyé, 6,15 százaléka a Gazpromé, 29,87 százaléka pedig a szerb államé, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak. A változást követően a Gazpromnyefty részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,30 százalékra nőtt.

A társaság üzemelteti Szerbia egyetlen kőolaj-finomítóját Pancsován, amely évi 4,8 millió tonnás kapacitással a hazai igények döntő hányadát fedezi. Ha ez a kapacitás kiesik, az nagy problémát okozhat a régiós üzemanyag-ellátásban is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio