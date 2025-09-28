  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk jövő héten
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk jövő héten

MTI
Jellemzően felhős és az átlagosnál hidegebb idő várható a jövő héten, a szél is élénk, olykor erős lesz, és eső, záporeső is előfordulhat. A hőmérséklet visszaesik: a hét második felében már csak 11-16 fok várható a legmelegebb órákban, hajnalban pedig a fagyzugos helyeken akár 0 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

A közlemény szerint hétfőn a pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre lehet számítani itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként - legkisebb valószínűséggel a délnyugati országrészben -

eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 19 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

Kedden közepesen vagy erősen felhős időre kell készülni, vastagabb és összefüggőbb felhőzet inkább a nyugati, délnyugati tájakon lehet. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 12-17 Celsius-fok között alakul.

Szerdán közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporesővel. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 8, délután 12-17 Celsius-fok között alakul.

Csütörtökön

erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat eső, zápor.

Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 11-16 Celsius-fok között alakul.

Pénteken közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, délkelet felé haladva lehet több és vastagabb a felhőzet, illetve csapadéknak is arrafelé nagyobb az esélye. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 11-16 Celsius-fok között alakul.

Szombaton közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a csapadéknak továbbra is délkelet felé haladva növekszik az esélye. Az északias szél élénk lesz. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 13-17 Celsius-fok várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű, helyenként eső, záporeső előfordulhat. A déliesre forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 14-18 Celsius-fok közé melegszik fel a levegő.

