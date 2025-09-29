A Paks II. vezérigazgatója arról beszélt, hogy hamarosan banki roham indulhat az atomenergiában

A Paks II. Zrt. vezérigazgatója, Jákli Gergely az Atomenergetikai Világhéten beszélt a nukleáris beruházások finanszírozási kihívásairól, kiemelve, hogy a bankok óvatosabbak az épülő atomerőművekkel szemben a működőkhöz képest, mivel az előbbiek költségei nehezebben kiszámíthatók és kockázatosabbak.

A moszkvai Atomenergetikai Világhéten, a zöldenergia egy zöld bolygóért című panelbeszélgetésen Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója részletesen beszélt a készülő két paksi atomblokk szerepéről Magyarország kibocsátáscsökkentési céljaiban és a banki finanszírozás új dimenziójáról - számolt be a VG.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy bár az Európai Unió környezetvédelmi és kibocsátás-csökkentési szabályozása rendkívül szigorú – amit helyesnek tart –, a gyakorlati megvalósítás komoly kihívásokat jelent.

Én egy atomerőmű építéséért felelek, és azt látom, hogy a folyamat több adminisztrációt, több papírmunkát és több időt igényel

– fogalmazott Jákli, kiemelve, hogy a különböző követelményeknek való megfelelés jelentős projektmenedzsment-kihívást jelent.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Jákli Gergely is részt vesz az október 8-án megrendezésre kerülő energetikai csúcsrendezvényünkön - érdemes sietni, gyorsan fogynak a helyek!

Magyarország helyzetét értékelve a vezérigazgató rámutatott, hogy bár országunk nem rendelkezik saját energiahordozókkal vagy importot segítő tengerparttal, erősségünk a tudományos háttér és a nemzetközi partnerségek. Kiemelte, hogy a projekt során egyensúlyt kell találni a jogi elvárások, a fenntarthatóság és az építkezés felgyorsítása között.

A finanszírozási kérdésekre áttérve Jákli elmondta, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen változott a pénzintézetek hozzáállása az atomiparhoz. A zöld átmenet elősegítette, hogy a bankok figyelme a megújuló energiaforrások mellett az atomenergiára is kiterjedjen.

A bankok már figyelik, hogy mit csinálunk. A legnagyobbak, például a Goldman Sachs, vagy a J. P. Morgan, de még az Európai Beruházási Bank is bejelentette, hogy pénzügyi termékeket készít a nukleáris szektornak

– emlékeztetett.

Szerinte azonban továbbra is kulcskérdés a kockázatvállalás. Míg a már működő atomerőművek üzemeltetési feltételei ismertek és elemezhetők, így finanszírozásuk benchmarkjai adottak, az atomerőművek építésére vonatkozóan ezek hiányoznak.

Hiába kérdezem a tapasztalataikról azokat a francia, finn, vagy szlovák beruházókat, akik több éve indították a projektjeiket, mert egyikük sem gyűjtött e téren olyan szakmai ismereteket, amelyeket megoszthatna velünk

– magyarázta a vezérigazgató.

Jákli Gergely véleménye szerint a bankszektor akkor fog erőteljesebben érdeklődni az atomerőmű-építések finanszírozása iránt, ha azok költségei jobban összehasonlíthatóvá válnak, kockázataik pedig kezelhetőbbek lesznek. Ehhez elengedhetetlen a beruházási folyamat melletti hosszú távú elkötelezettség.

Címlapkép forrása: Portfolio