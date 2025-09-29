  • Megjelenítés
Gazdaság

Akkora tűz tombol a világ egyik legnagyobb vadrezervátumában, hogy be kellett vetni a hadsereget

Portfolio
A CNN riportja szerint Namíbiában a hadsereget is be kellett vetni a tüzek megfékezésére. A jelentések szerint a lángok már felemésztették Afrika egyik legnagyobb vadrezervátumának mintegy harmadát.

Az afrikai ország környezetvédelmi, erdészeti és turisztikai minisztériuma közleményt adott ki, amelyben jelezték, hogy az első tüzek még szeptember 22-én lobbantak fel az Etosha Nemzeti Park (ENP) délnyugati részén. Becslések szerint az elmúlt napokban 775 163 hektár lett a lángok martalékává, ez a teljes park 34 százaléka. A minisztérium szerint a tűzvészt faszéntermelési tevékenységek idézték elő. A namíbiai elnök hivatala közölte, hogy összesen 540 katonát és helikoptereket vezényeltek a tűzoltáshoz a területre.

A tűz jelentős veszélyt jelent az érintett területeken élő közösségek biológiai sokféleségére, vadvilágára és megélhetésére. Az erős szél és a száraz növényzet hozzájárul a tűz gyors terjedéséhez

– írták, de hozzátették, hogy emberi áldozatról nincs tudomásuk.

A hatóságok közölték, hogy továbbra is mozgósítják az erőiket a lángok megfékezése érdekében. Elijah Ngurare Manongo namíbiai miniszterelnök arról írt, hogy bár még tombolnak a lángok a területen, terjedésüket sikerült megállítani.

Az Etosha Nemzeti Park Namíbia egyik leglátogatottabb turistacélpontja, évente mintegy 200 ezer embert vonz. Területén

megtalálhatóak a legnagyobb afrikai emlősök, így az elefánt, az oroszlán, a zsiráf, de a kritikus védettségi besorolás alá eső fekete orrszarvú is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

