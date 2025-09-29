Az Egyesült Államok olyan szabályt vezetett be, ami felforgathatja a globális kereskedelmet

A hétfőn bejelentett új szabályozás szerint az úgynevezett Entity List (Korlátozó Lista) hatálya automatikusan kiterjed minden olyan leányvállalatra,
amelyben egy már listán szereplő cég legalább 50%-os tulajdonrésszel rendelkezik.
Ez jelentősen megnöveli azon vállalatok számát, amelyeknek engedélyre van szükségük amerikai termékek és szolgáltatások importjához.
Az intézkedés várhatóan komoly ellátási láncokat zavarhat meg, és megnehezíti a vállalatok számára annak meghatározását, hogy mely ügyfelekkel vagy beszállítókkal folytatott kereskedelem esik korlátozás alá. A szabályozás bizonyos tranzakciókat 60 napig még engedélyez.
Kína Kereskedelmi Minisztériuma erőteljesen bírálta az amerikai lépést, közleményében
rendkívül súlyos természetű intézkedésnek nevezve azt, amely súlyosan sérti az érintett vállalatok jogos érdekeit és aláássa a globális ipari és ellátási láncok biztonságát és stabilitását.
Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium szerint az új szabály "egy jelentős kiskaput zár be". A döntés időzítése meglepő, mivel éppen amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások zajlanak, és Washington nemrég enyhített bizonyos mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipek, például az Nvidia H20 Kínába irányuló exportjának korlátozásán.
Az új szabályozás hasonlít az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala (OFAC) által alkalmazott "50%-os szabályhoz".
Bár a korlátozó listán világszerte vannak vállalatok, a változás leginkább a kínai cégeket érinti, köztük olyan technológiai óriásokat, mint a Huawei, a Hikvision és a DJI.
A Kharon adatelemző cég szerint az új szabályozás több ezer, közel 100 országban működő leányvállalatot vonhat az exportkorlátozások hatálya alá.
Bár a leányvállalatok többsége orosz és kínai kötődésű, jelentős számban találhatók az EU-ban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és más jelentős kereskedelmi központokban is.
Jelenleg mintegy 1100 kínai vállalat szerepel a listán, összesen pedig körülbelül 3400 szervezet. A szakértők szerint a korlátozás alá eső vállalatok várhatóan átszervezik struktúrájukat a szabályok kijátszása érdekében, így a "vakondütögetős játék" folytatódni fog.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
