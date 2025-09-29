Brüsszel előtt Olaszország nagy gázterve: eurómilliárdos piactorzítástól fél a többi tagállam

Olaszország ipari szövetsége egy olyan központi gázbeszerzési tervet mutatott be, amely részben felszámolná a hazai gáztőzsde (PSV) és az európai referenciaár, a TTF közötti különbséget. A javaslat azonban komoly uniós ellenállást váltott ki: az európai gázkereskedők és iparági szervezetek szerint a rendszer torzíthatja a versenyt, veszélyeztetheti a piac integritását és akár a közép- és kelet-európai ellátásbiztonságot is. A vita Brüsszelben folytatódik, ahol az Európai Bizottság és az ACER dönthet az olasz terv sorsáról.

Eurómilliárdos tételről van szó

Olaszország legnagyobb ipari érdekképviselete, a Confindustria olyan központi gázbeszerzési rendszert sürget, amely évente mintegy 6 milliárd köbméter földgázra terjedne ki – ez nagyjából megegyezik Olaszország északról érkező import mennyiségével.

A terv célja, hogy

a beszerzett gázt napi alapon, a holland TTF benchmarkhoz kötve értékesítsék,

és így megszüntessék a tartósan fennálló árprémiumot az olasz PSV és a TTF között.

A Montel birtokába jutott dokumentum szerint a lépés akár 2–3 EUR/MWh árcsökkenést hozhatna az olasz ipar számára, ami összességében évi 1,3 milliárd eurós megtakarítást eredményezne.

A javaslat két fő pillérre épül:

Az egyik lehetőség a svájci határ mentén található Passo Gries gázcsomópontnál negatív belépési tarifák bevezetése. Normál esetben, amikor gáz érkezik az olasz rendszerbe, belépési díjat kell fizetni. A javaslat viszont arról szól, hogy itt ne plusz költség legyen, hanem épp ellenkezőleg: kapjanak pénzt a kereskedők a gáz behozataláért. Ez mesterségesen olcsóbbá tenné a svájci útvonalon érkező gázt, ami lejjebb vinné az olasz PSV kereskedett gáz árát.

A másik lehetőség az olasz nagynyomású hálózatüzemeltető (Snam) által javasolt úgynevezett likviditási folyosó, amely részeként az északi irányból érkező mennyiségek esetében a kereskedők kompenzációban részesülnének, ha a TTF-hez igazított árakon értékesítenék a gázt. Ebben az esetben a kijelölt vállalatok naponta kötelesek lennének TTF-alapú áron kínálni a gázt, többletprofit esetén pedig visszatérítésre köteleznék őket.

Nem mindenkinek tetszik az ötlet

Bár a terv ipari oldalon nagy támogatást élvez, a piaci szereplők egy része élesen bírálja. Az Eurogas és az Energy Traders Europe közös levelet intézett az Európai Bizottsághoz, amelyben arra figyelmeztetnek:

a javaslat piactorzító hatású lehet, sértheti az EU tarifa- és piaci integritási szabályait, és gyengítheti az egységes energiapiacot.

A kereskedők szerint a PSV–TTF árkülönbség történelmileg a strukturálisan kialakult áramlási irányokból és a svájci tranzitdíjakból adódik össze, tehát mesterséges eltörlése torzítaná a versenyt az egyes belépési pontok között.

A kritikusok szerint a rendszer fragmentálná a belső piacot is: növelné a volatilitást és bizonytalanságot teremtene a kereskedőknek. Sőt, közép- és kelet-európai szereplők szerint az intézkedés még az ellátásbiztonságot is gyengítheti, mert torz áramlásokat idézne elő a régióban.

Az olasz fél ezzel szemben azzal érvel, hogy a PSV gáztőzsdén a prémium (2024-ben átlagosan 2,02 EUR/MWh) indokolatlan többletterhet ró a fogyasztókra, és ennek megszüntetése javítaná a versenyt és erősítené az uniós integrációt.

A vita most Brüsszelben folytatódik: az Európai Bizottságnak és az ACER-nek kell mérlegelnie, hogy az olasz javaslat összeegyeztethető-e az uniós joggal, vagy inkább közös, piac-alapú megoldásra van szükség a hubok közötti árkülönbségek mérséklésére.

