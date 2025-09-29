Erős bejelentést tett a Fed döntéshozója: így alakulhatnak a kamatok

A New York-i Federal Reserve Bank elnöke, John Williams szerint a munkaerőpiac gyengülő jelei miatt támogatta a kamatlábak csökkentését a jegybank legutóbbi ülésén – számolt be a nyilatkozatról a Reuters.

Williams hétfőn Rochesterben tartott előadásán kifejtette, hogy

észszerű volt a kamatlábak kismértékű csökkentése és a szigorítás enyhítése, hogy biztosítsuk a munkaerőpiac egészségét, miközben továbbra is nyomást gyakorolunk a célszint feletti inflációra.

Ez volt Williams első nyilvános megszólalása a Fed havi monetáris politikai bizottságának (FOMC) ülése óta, ahol a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4-4,25%-os sávba csökkentették az irányadó kamatlábat. A Fed a munkaerőpiac növekvő kockázataival indokolta a kamatcsökkentést, annak ellenére, hogy az infláció még mindig a célszint felett van.

A Fed-ülésen a döntéshozók további kamatcsökkentéseket jeleztek előre az év végéig.

Williams nem részletezte, hogy szerinte milyen irányba kellene haladnia a monetáris politikának a jövőben, csak annyit mondott, hogy az FOMC ülésről ülésre fog dönteni.

Williams hangsúlyozta, hogy a Fednek még van tennivalója az áremelkedések kezelésében. Mint fogalmazott:

Még mindig van út a 2%-os cél eléréséig. Sokat haladtunk efelé, de a jegybank nem akar indokolatlan kárt okozni a másik céljában, a munkaerőpiac erősségének fenntartásában.

Egyensúlyoznunk kell az infláció csökkentése és a fokozatosan gyengülő munkaerőpiac támogatása között – tette hozzá. A gyengülő munkahelyteremtéssel kapcsolatban megjegyezte: „Nem szeretném, ha ez túl messzire menne.”

Williams ugyanakkor rámutatott, hogy a tartósan magas inflációval kapcsolatos aggodalmak némelyike enyhült.

A vámok hatása kisebb volt, mint ahogy a legtöbben gondolták, és nem látszanak jelei annak, hogy inflációs nyomás épülne fel

– magyarázta.

