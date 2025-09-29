Erre várt fél Budapest: nagy lépés a kulcsfontosságú villamosvonal megépítése felé

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn közölte, hogy nekiláthatnak a pesti fonódó villamosprojekt második ütemének tervezésének, miután aláírták a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt.-vel.

A közlemény szerint létrehoznának a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci út déli szakaszán egy villamostengely, amely teljesen átszelné a fővárost. Korábban ezen a szakaszon már jártak villamosok, de a 3-as metró megépülése után a döntéshozók úgy látták, hogy már erre nincs szükség. A BKK azt várja, hogy a beruházással az utasok számára vonzó lehetőség jön létre, és nagy távolságokat tudnak megtenni átszállás nélkül.

Mint olvasható, a beruházás tervezése európai uniós támogatásból valósulhat meg. A BKK az erre vonatkozó támogatási kérelmét már 2024 márciusában beadta, ugyanakkor mivel még nem született támogatói döntés, és így a támogatási szerződést nem kötötte meg az állam a társasággal, a tervezést a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza - írták.

A BKK közölte: a kiviteli tervek várhatóan 2028 második felére készülnek el.

Az elképzelések szerint a Lehel tér és a Deák Ferenc tér között csaknem 2,2 kilométer hosszú új villamospálya és akadálymentes megállók jöhetnek létre. A FŐMTERV Zrt. feladatai közé tartozik, hogy elkészítse a engedélyezési és kivitelezési terveket, emellett le kell folytatnia az engedélyezési eljárásokat, meg kell szerezniük a hozzájárulásokat, össze kell állítania a kivitelező kiválasztására irányuló ajánlattételi dokumentációt, továbbá el kell készítenie a megvalósíthatósági tanulmányt és a környezetvédelmi hatástanulmányt is.

Az írták, hogy az új villamospálya mellett kiemelt figyelmet kap a leendő vonal környezete, és a már meglévő szakaszokon több helyszínen megtervezik a megállók akadálymentesítését. Új külsőt kaphat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út belső szakasza, valamint

a projekt kapcsolódó része a Nyugati tér megújítása is.

