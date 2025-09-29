  • Megjelenítés
FONTOS Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
Erre várt fél Budapest: nagy lépés a kulcsfontosságú villamosvonal megépítése felé
Gazdaság

Erre várt fél Budapest: nagy lépés a kulcsfontosságú villamosvonal megépítése felé

MTI
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn közölte, hogy nekiláthatnak a pesti fonódó villamosprojekt második ütemének tervezésének, miután aláírták a tervezésről szóló szerződést a feltételes közbeszerzési eljáráson nyertes FŐMTERV Zrt.-vel.

A közlemény szerint létrehoznának a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Váci út déli szakaszán egy villamostengely, amely teljesen átszelné a fővárost. Korábban ezen a szakaszon már jártak villamosok, de a 3-as metró megépülése után a döntéshozók úgy látták, hogy már erre nincs szükség. A BKK azt várja, hogy a beruházással az utasok számára vonzó lehetőség jön létre, és nagy távolságokat tudnak megtenni átszállás nélkül.

Mint olvasható, a beruházás tervezése európai uniós támogatásból valósulhat meg. A BKK az erre vonatkozó támogatási kérelmét már 2024 márciusában beadta, ugyanakkor mivel még nem született támogatói döntés, és így a támogatási szerződést nem kötötte meg az állam a társasággal, a tervezést a fővárosi önkormányzat előfinanszírozza - írták.

A BKK közölte: a kiviteli tervek várhatóan 2028 második felére készülnek el.

Az elképzelések szerint a Lehel tér és a Deák Ferenc tér között csaknem 2,2 kilométer hosszú új villamospálya és akadálymentes megállók jöhetnek létre. A FŐMTERV Zrt. feladatai közé tartozik, hogy elkészítse a engedélyezési és kivitelezési terveket, emellett le kell folytatnia az engedélyezési eljárásokat, meg kell szerezniük a hozzájárulásokat, össze kell állítania a kivitelező kiválasztására irányuló ajánlattételi dokumentációt, továbbá el kell készítenie a megvalósíthatósági tanulmányt és a környezetvédelmi hatástanulmányt is.

Az írták, hogy az új villamospálya mellett kiemelt figyelmet kap a leendő vonal környezete, és a már meglévő szakaszokon több helyszínen megtervezik a megállók akadálymentesítését. Új külsőt kaphat a Bajcsy-Zsilinszky út és a Váci út belső szakasza, valamint

a projekt kapcsolódó része a Nyugati tér megújítása is.

Kapcsolódó cikkünk

Készülhetnek a fővárosiak: komoly változás jön csütörtöktől a 2-es metrón

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
donald trump
Gazdaság
Trump olyan csapást jelentett be, ami vágóhídra küldi a magyar gazdaság sikerágazatát
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility