Észak-Korea kemény üzenetet küldött

Észak-Korea soha nem fog lemondani nukleáris programjáról, jelentette ki Kim Szon Gjong külügyminiszter-helyettes az ENSZ Közgyűlésén, hangsúlyozva, hogy ez egyenértékű lenne az ország szuverenitásának feladásával.

Ez volt az első alkalom 2018 óta, hogy Phenjan magas rangú tisztviselőt küldött az ENSZ éves világtalálkozójára. Kim beszédében határozottan kijelentette, hogy a "denuklearizáció" kikényszerítése Észak-Koreára nézve

egyenlő lenne az ország szuverenitásának és létezéshez való jogának feladásával, valamint alkotmányának megsértésével.

"Soha nem adjuk fel szuverenitásunkat, nem mondunk le létezéshez való jogunkról, és nem sértjük meg alkotmányunkat", hangsúlyozta a külügyminiszter-helyettes, hozzátéve, hogy az ország megerősített katonai elrettentő ereje biztosítja a hatalmi egyensúlyt a Koreai-félszigeten.

Bár Donald Trump amerikai elnök nemrég jelezte, hogy még idén találkozni szeretne Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel, a phenjaní rezsim eddig figyelmen kívül hagyta ezeket a kezdeményezéseket. A múlt héten Kim kijelentette, hogy nincs oka elkerülni a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, ha Washington nem ragaszkodik a nukleáris fegyverek feladásához, de a szankciók megszüntetése érdekében sem mondana le atomarzenáljáról.

Észak-Korea 2006 óta áll ENSZ Biztonsági Tanácsi szankciók alatt, amelyeket fokozatosan szigorítottak a nukleáris és ballisztikus rakétaprogramok megfékezése érdekében. Oroszország és Kína azonban mostanában a szankciók enyhítését szorgalmazza humanitárius okokra hivatkozva, illetve hogy Phenjant tárgyalóasztalhoz ültessék.

Szorosabb orosz kapcsolat

Az utóbbi időben Oroszország szorosabb diplomáciai és katonai kapcsolatokat alakított ki Észak-Koreával, különösen az ukrajnai invázió kezdete óta. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun kölcsönösen meglátogatták egymás országait, és Oroszország észak-koreai csapatokat is bevet az ukrán erők ellen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images