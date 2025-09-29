Fontos bejelentés jön a kakaóval kapcsolatban

A világ legnagyobb kakaótermelője október 1-jén kezdi meg a fő termésidőszakot, amely várhatóan 2026 márciusáig tart. A Kávé és Kakaó Tanács (CCC) egyik forrása szerint "a legjobb ár, amit kínálni tudunk, 2500 frank kilogrammonként, ami már így is kiváló, rekordmagas ár a kakaótermelőink számára".
Az elefántcsontparti mezőgazdasági miniszter várhatóan az október 1-jei szezonnyitón jelenti be hivatalosan az új árat.
"Eredetileg azt gondoltuk, hogy többet is tudnánk kínálni, de az értékesítés nehezebbé vált, és a piac összeomlott az elmúlt hónapokban"
- nyilatkozta a CCC egy másik forrása.
Augusztusban a szomszédos Ghána 4 százalékkal emelte a kakaó felvásárlási árát, ami kilogrammonként körülbelül 5 dollárnak felel meg, ezzel valamivel meghaladva az Elefántcsontpart által a termelőknek kínált összeget.
A kakaótermés várhatóan csökkenni fog a szezonban, ami a termelés harmadik egymást követő évi visszaesését jelenti,
különösen Elefántcsontparton, amely a teljes kibocsátás több mint 70 százalékát teszi ki.
A világ két legnagyobb termelőjének zuhanó termelését a kedvezőtlen időjárással és a duzzadt hajtás betegség terjedésével magyarázzák, amely vírus kiszárítja a kakaófákat és csökkenti a hozamot.
Az exportőrök szerint a CCC már több mint 1,15 millió tonna kakaóbab exportszerződést értékesített, az előrejelzett 1,2 millió tonnás termésből, ami 11,5 százalékos csökkenést jelent a tavalyi évhez képest. Emellett a kereskedők az áremelés előtt felhalmozott 30-40 ezer tonna kakaó miatt a szezon elején gyengébb minőségű babokra számítanak.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
