Fordulat érik a horvát turizmusban

Horvátország valóban egész éves turisztikai célponttá válik. A számok ezt megerősítik – miközben ismét rekordszámokat érünk el a turizmusban, a növekedést történelmi szempontból először nem a július és augusztus, hanem az elő- és utószezon generálta
– mondta Glavina.
A miniszter kiemelte, hogy a szeptemberi eredmények "szinte fantasztikusak", a kereskedelmi szálláshelyeken a turistaforgalom több mint 7%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. "Remélem, hogy ezt az erős lendületet az év végéig fenntartjuk" – tette hozzá.
Az idei Turizmus Világnapjának témája a "Turizmus és zöld beruházások", amely erősen összpontosít az ágazat pozitív változásokat előidéző potenciáljára a felelős irányítás, innováció, oktatás és fenntartható tervezés révén. Az ENSZ Turisztikai Szervezete szerint a feltörekvő célországokban a fiatalok közel fele nem részesül megfelelő képzésben a turisztikai szektorban. E hiányosság áthidalása érdekében a kormányoknak és az érdekelt feleknek prioritásként kell kezelniük a hozzáférhető, minőségi oktatást és szakképzést.
A fenntartható turizmus kulcsfontosságú hajtóerejének tekintik az innovációt, a felelős vállalkozói szellemet, a digitalizációt és az új üzleti modelleket. A természeti erőforrások felelős kezelése továbbra is elengedhetetlen a turizmus jövője szempontjából.
