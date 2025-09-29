Fordulat érik a horvát turizmusban

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Horvátország valóban egész éves turisztikai célponttá válik. A számok ezt megerősítik – miközben ismét rekordszámokat érünk el a turizmusban, a növekedést történelmi szempontból először nem a július és augusztus, hanem az elő- és utószezon generálta

– mondta Glavina.

A miniszter kiemelte, hogy a szeptemberi eredmények "szinte fantasztikusak", a kereskedelmi szálláshelyeken a turistaforgalom több mint 7%-kal nőtt a tavalyi évhez képest. "Remélem, hogy ezt az erős lendületet az év végéig fenntartjuk" – tette hozzá.

Az idei Turizmus Világnapjának témája a "Turizmus és zöld beruházások", amely erősen összpontosít az ágazat pozitív változásokat előidéző potenciáljára a felelős irányítás, innováció, oktatás és fenntartható tervezés révén. Az ENSZ Turisztikai Szervezete szerint a feltörekvő célországokban a fiatalok közel fele nem részesül megfelelő képzésben a turisztikai szektorban. E hiányosság áthidalása érdekében a kormányoknak és az érdekelt feleknek prioritásként kell kezelniük a hozzáférhető, minőségi oktatást és szakképzést.

A fenntartható turizmus kulcsfontosságú hajtóerejének tekintik az innovációt, a felelős vállalkozói szellemet, a digitalizációt és az új üzleti modelleket. A természeti erőforrások felelős kezelése továbbra is elengedhetetlen a turizmus jövője szempontjából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images