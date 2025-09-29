  • Megjelenítés
Friss tanulmány: van egy gyógyszer, ami csodafegyver lehet a Covid-19 ellen
Gazdaság

Friss tanulmány: van egy gyógyszer, ami csodafegyver lehet a Covid-19 ellen

Portfolio
Az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatói a londoni King's College-zal együttműködve nemrégiben publikáltak egy tanulmányt, amely a súlyos Covid-19 fertőzések kezelésében jelenthet nagy előrelépést – írja a Science Daily.

A tanulmányt közel 500, Covid-19 miatt kórházban kezelt beteg adatait elemezte, hat országban. Arra a megállapításra jutottak, hogy a heparint belélegző betegek esetében fele annyiszor volt szükség lélegeztetésre, és jelentősen csökkent esetükben az elhalálozás kockázata. A heparin nevű szert hagyományosan a vérrögök kezelésére használják és injekcióval adják be, de ebben a kutatásban az inhalált formájában elért eredményeket kutatták. A szer az antikoaguláns hatás mellett gyulladáscsökkentő és pan-antivirális tulajdonságokkal is rendelkezik. Korábban is vizsgálták már a heparin hatásait, azokban arra jutottak, hogy

a kezelt betegeknél a lélegzés és a szervezetben mért oxigénszint is jelentősen javult.

Arra a megállapításra jutottak, hogy más légúti fertőzések kezelésében is hasznosak lehetnek a most kapott eredmények.

Az inhalációs heparin vírusellenes, gyulladáscsökkentő és véralvadásgátló hatású. Nincs még egy olyan gyógyszer, amely ilyen egyedülálló kombinációval rendelkezne. Tudjuk, hogy csak idő kérdése a következő világjárvány, és még mindig vannak olyan Covid-19 betegek, akik nagyon megbetegednek. Ez egy nagyszerű fegyver, amit érdemes a tarsolyunkban tartani

– jelentette ki Clive Page professzor, a King's Egyetem farmakológia tanszékének emeritus professzora, a tanulmány egyik szerzője.

Az eredmények kedvezőnek mutatkoznak a heparin további alkalmazásával kapcsolatban, ám az általános alkalmazáshoz további vizsgálatokra van szükség. Frank van Haren professzor, az ANU vezető szerzője és a sydney-i St. George Kórház intenzív osztályának igazgatója, a tanulmány másik írója kiemelte, hogy más megbetegedések esetén is fel lehetne vetni az alkalmazást, így az olyan legyengült immunrendszerű betegek esetén is, mint akik rákos megbetegedéssel küzdenek. A kutatók most azon dolgoznak, hogy egy kifejezetten inhalálásra kifejlesztett szerrel rukkoljanak elő, amely a Covid-19 mellett más betegségek esetén is alkalmazhatóvá válna.  

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

