Halálos csapdává válhatnak az autók, az EU megkongatta a vészharangot

Az Egyesült Államokban több olyan esetet is jelentettek, amikor Tesla járművek utasai nem tudtak kijutni az autóból az elektronikus ajtónyitó rendszerek meghibásodása miatt. Európában a probléma akkor került előtérbe, amikor szeptember 10-én Németországban egy tragikus balesetben két gyerek és édesapjuk vesztette életét, miután állítólag
csapdába estek egy lángoló Teslában.
A jelenség nem korlátozódik egyetlen márkára. Az elektromos ajtónyitó rendszerek egyre elterjedtebbek különböző járműtípusokban, azonban sem az ENSZ, sem az EU járműbiztonsági előírásai nem tartalmaznak olyan követelményeket, amelyek biztosítanák, hogy ezek az ajtók vészhelyzetben - például tűz esetén vagy vízbe merüléskor - is nyithatók legyenek.
Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (UNECE) közelmúltbeli üléseiről készült jegyzőkönyvek szerint Korea, Németország és Hollandia szabályozó hatóságai is figyelmeztettek a problémára. Hollandia több halálesetet is összefüggésbe hozott a vízbe merült járművekben rekedt utasokkal, míg az Euro NCAP és a Korea NCAP már dolgoznak a fogyasztói tesztek felülvizsgált protokolljain. Az UNECE vészhelyzeti ajtónyitással foglalkozó munkacsoportja júniusban ült össze először.
Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) most arra sürgeti az Európai Bizottságot, hogy szorgalmazza a genfi tárgyalások felgyorsítását, és
fontolja meg az olyan járművek visszahívását az EU-ban, amelyek ajtórendszerei megakadályozhatják a menekülést vagy a mentést vészhelyzetben.
"Ez nem elméleti probléma – emberek halnak meg, mert nem tudnak kijutni a járművekből, amikor minden másodperc számít" – nyilatkozta Antonio Avenoso, az ETSC ügyvezető igazgatója. "Az UNECE-tárgyalások üdvözlendők, de sürgősen kell haladni. Európa nem várhat évekig, miközben ezrével vannak ilyen rendszerekkel felszerelt autók az utakon. A visszahívásokat fontolóra kell venni, és a biztonsági szabályokat gyorsan frissíteni kell, hogy minden elektronikus ajtóval rendelkező járműre kiterjedjenek."
