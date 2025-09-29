Három hét alatt bukhat az új kormányfő, már megkapta az ultimátumot

Jean-Louis Bourlanges volt Modem-képviselő úgy fogalmazott, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök helyzete olyan, mintha „kettő kártyával akarna pókert nyerni”. Három héttel kinevezése után komoly politikai nyomás nehezedik rá. A Le Parisiennek adott interjúja felháborította a baloldalt, különösen a Szocialista Pártot, amely péntekig teljes költségvetési javaslatot követel tőle.
Ezen a napon várható egy döntő megbeszélés a miniszterelnök és a párt vezetői között.
Lecornu hétfőn negyedszer hívta össze politikai szövetsége összes frakcióját, ahol a költségvetés fő irányairól egyeztettek. Azt mondta, nyitott az adóigazságosságról szóló vitára, de csak úgy, hogy ne sérüljön a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás. Ígérete szerint a munkát terhelő adókat csökkenteni kell, miközben a Szocialisták az szja alacsony jövedelműekre vonatkozó csökkentését szorgalmazzák.
A kormány emellett egy adó- és társadalombiztosítási csalások elleni törvényt is beterjeszt, amelyet a költségvetési javaslatokkal együtt tárgyalnak majd.
A miniszterelnök célja, hogy az esetleges adóemeléseket a kiadások csökkentésével kösse össze. Hatmilliárd eurós kiadáscsökkentést említett, de részleteket nem közölt. Hétfőn bejelentették, hogy jövőre befagyasztják Matignon költségvetését, ami mindössze 4 millió eurós megtakarítást jelent, de inkább jelképes lépés. A Szocialista Párt közben egyre elégedetlenebb, mert nem látja viszont a követeléseit a tervezetekben, míg Macron pártja arra kéri őket, hogy várják meg a parlamenti vitát.
A tárgyalások kimenetele bizonytalan. Olivier Faure, a Szocialista Párt vezetője nyitva hagyta az ajtót egy kompromisszumra, de világos jelzéseket vár adózás, vásárlóerő és nyugdíjak ügyében. Ha nem születik megállapodás, a kormány cenzúrával nézhet szembe, ami Lecornu bukásához vezetne.
Ez Emmanuel Macron helyzetét is rendkívül megnehezítené, hiszen két elődje, Michel Barnier és François Bayrou már hasonló sorsra jutott.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Christophe Ena
