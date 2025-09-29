  • Megjelenítés
Hatalmas összeget csoportosít át a kormány, de nem világos, mire megy a pénz
Gazdaság

Hatalmas összeget csoportosít át a kormány, de nem világos, mire megy a pénz

Portfolio
A kormány döntése alapján 35 milliárd forintot csoportosítanak át a Központi Maradványelszámolási Alapból a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) számára – derül ki a hétfőn kiadott Magyar Közlönyből.

Az nem derül ki az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt jogszabályból, hogy pontosan milyen célra fordítja ezt az összeget a kormány. Mindössze annyit ír a határozat, hogy az összeg kizárólag dologi kiadásokra, vagyis a mindennapi működéshez szükséges költségekre fordítható, például központi beszerzések és állami ellátási feladatok finanszírozására.

A maradványelszámolási alap olyan forrás, amelyben korábbi években megmaradt költségvetési pénzek gyűlnek össze. Ezeket év közben lehet felhasználni, ha egy területen váratlan kiadások merülnek fel, vagy plusz forrásra van szükség a működés fenntartásához.

Most a teljes, 35 milliárdos keret a KEF-hez kerül, ami arra utal, hogy az állami közbeszerzési és ellátási rendszerben jelentős, előre nem tervezett kiadások jelentkeztek.

A döntés azonnal hatályba lép, így a KEF rögtön hozzáfér a forráshoz.

Címlapkép forrása: Shutterstock

