Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Holnap a benzin és a dízel is drágulni fog - írja a holtankoljak.

Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik, előbbi bruttó 2, utóbbi pedig bruttó 3 forinttal literenként.

Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a ma aktuális átlagárak (2025.09.29-én) tovább emelkedhetnek keddtől. 

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 
Portfolio

