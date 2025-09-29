Itt a vége: megszűnik az ikonikus autómodell

A japán autógyártó 2023-ban vezette be az európai piacra a legújabb generációs Coltot, amely valójában a Renault Clio átmatricázott változata. Bár a modell a Mitsubishi legkeresettebb járműve volt Európában az év első nyolc hónapjában, a 9728 eladott példány nem számít kiemelkedő eredménynek a szegmensben.

A vállalat nemrég közölte, hogy hamarosan befejezi a jelenlegi Colt gyártását, és nem tervez utódmodellt. Frank Krol, a Mitsubishi európai részlegének vezérigazgatója így indokolta a döntést:

Kivezetjük a Coltot, hogy olyan karosszériaformákra fókuszáljunk, amikben megvan a márkánk öröksége.

Ez várhatóan a SUV-modellek további térnyerését jelenti a gyártó kínálatában.

A Colt nem az első megfizethető kisautó, amelyet a Mitsubishi az utóbbi időben kivezet a piacról. Korábban már leállították a Space Star gyártását is, amely egy időben Magyarország legolcsóbb új autójának számított.

A Space Star és a 6,6 millió forintos alapárú Colt kivezetésével a Mitsubishi kínálatában kizárólag crossoverek és SUV-k maradnak. A legkedvezőbb árú modell a szintén Renault-alapokra épülő ASX lesz, amely a Captur platformját használja, és körülbelül 8 millió forintos kezdőáron érhető el.

Címlapkép forrása: Mitsubishi