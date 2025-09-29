  • Megjelenítés
Itt a vége: megszűnik az ikonikus autómodell
Gazdaság

Itt a vége: megszűnik az ikonikus autómodell

Portfolio
A Mitsubishi bejelentette, hogy megszünteti a Renault Clióra épülő Colt gyártását, és nem tervez utódmodellt. A vállalat stratégiája szerint a jövőben a márka örökségét jobban képviselő karosszériaformákra koncentrálnak - írta a Totalcar.

A japán autógyártó 2023-ban vezette be az európai piacra a legújabb generációs Coltot, amely valójában a Renault Clio átmatricázott változata. Bár a modell a Mitsubishi legkeresettebb járműve volt Európában az év első nyolc hónapjában, a 9728 eladott példány nem számít kiemelkedő eredménynek a szegmensben.

A vállalat nemrég közölte, hogy hamarosan befejezi a jelenlegi Colt gyártását, és nem tervez utódmodellt. Frank Krol, a Mitsubishi európai részlegének vezérigazgatója így indokolta a döntést:

Kivezetjük a Coltot, hogy olyan karosszériaformákra fókuszáljunk, amikben megvan a márkánk öröksége.

Ez várhatóan a SUV-modellek további térnyerését jelenti a gyártó kínálatában.

A Colt nem az első megfizethető kisautó, amelyet a Mitsubishi az utóbbi időben kivezet a piacról. Korábban már leállították a Space Star gyártását is, amely egy időben Magyarország legolcsóbb új autójának számított.

A Space Star és a 6,6 millió forintos alapárú Colt kivezetésével a Mitsubishi kínálatában kizárólag crossoverek és SUV-k maradnak. A legkedvezőbb árú modell a szintén Renault-alapokra épülő ASX lesz, amely a Captur platformját használja, és körülbelül 8 millió forintos kezdőáron érhető el.

Címlapkép forrása: Mitsubishi

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
osz-idojaras-elorejelzes-idojaras-jelentes
Gazdaság
Jön a hideghullám: itt vannak Magyarország előrejelzései
Pénzcentrum
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility