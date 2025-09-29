Jön a hideghullám: itt vannak Magyarország előrejelzései

Az idei ősz első, kontinentális szinten is jelentős hideghulláma éri el Európát a héten. Mutatjuk, milyen időjárás várható a napokban.

Fagyos éjszakák

Hétfő hajnalra az ország nagy részén 10 fok alá csökkent a hőmérséklet , egyes helyeken megközelítettük a 0 fokot - írta ma reggel a HungaroMet. Hozzátették: Lénárddaróc állomáson rövid ideig fagypont alá csökkent a hőmérséklet, és a -0,4 °C-os értékkel kiérdemelte az idei ősz eddigi legalacsonyabb hőmérséklete címet.

Várakozásaink szerint gyenge fagyra a következő napokban is van esély – főként a szokásos, hidegre érzékeny helyeken

- fogalmazott a meteorológiai szolgálat.

Ez egyáltalán nem számít rendkívülinek, ugyanis a szeptember végén mért átlagos minimum hőmérsékletnek nagyjából megfelelt a mostani.

Időjárás kedden

Kedden a nyugati, délnyugati tájakat beborító vastag felhőzet, csak lassan terjeszkedik keleti irányba, a késő délutáni, esti órákban megközelítőleg az ország délnyugati felét, kétharmadát érinti. Előtte az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhő-képződés mellett.

A gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar - néhol jégdara kíséretében - , az összefüggő, vastag felhőzetből néhol csepergő eső előfordulhat.

- írja a HungaroMet.

Az északias szél inkább csak a Zemplénben, valamint a Bodrogközben élénkülhet meg, másutt döntően mérsékelt marad. Délutánra általában 10 és 17 fok közé melegszik fel a levegő.

Időjárás szerdán

A meteorológiai szolgálat időjárás-előrejelzése szerint szerdán

közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás szórványosan záporral, de egy-egy helyen zivatar is lehet.

Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0-9, délután 12-16 fok között alakul.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és +7 fok között, délután 11-15 fok között alakul.

Időjárás pénteken

Az ország északnyugati részein túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, keletebbre azonban fátyolfelhős, sőt a Tiszántúlon közepesen, estétől erősen felhős lesz az ég.

Napközben nem valószínű csapadék, de estétől a keleti határ mentén már eshet az eső.

Az északi, északkeleti szél sokfelé erős lesz. A hőmérséklet hajnalban -1 és +6, délután 12, 16 fok között alakul.

Időjárás szombaton

Nyugaton derült vagy fátyolfelhős, keleten erősen felhős vagy borult idő várható, és

a keleti megyékben eső, zápor is valószínű.

Az északias szél élénk lesz, hajnalban -1, +7, délután 11, 16 fokot mérhetünk - írja a HungaroMet.

Időjárás vasárnap

Felhős vagy erősen felhős időre és szórványosan esőre, záporra készülhetünk. A nyugatias szél élénk, olykor erős lesz. A hajnali 0, +7 fokról délutánra 12, 19 fok közé melegszik fel a levegő.

Ahogyan azt a The Weather on Maps meteorológusainak jelentése alapján megírtuk, az idei ősz első, kontinentális szinten is jelentős hideghulláma éri el Európát a héten. A Szibéria felől érkező légtömegek jelentős lehűlést hoznak majd hazánkban, kelet-közép-európai térségben pedig akár kiadós esőzések, a hegységekben pedig havazás is kialakulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images