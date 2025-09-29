  • Megjelenítés
Készülhetnek a fővárosiak: komoly változás jön csütörtöktől a 2-es metrón
Gazdaság

Készülhetnek a fővárosiak: komoly változás jön csütörtöktől a 2-es metrón

MTI
A 2-es metró csak a Déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik csütörtökön és pénteken 21 órától, valamint szombaton és vasárnap egész nap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ hétfőn az MTI-vel.

Síncsere lesz a 2-es metró vonalán a hétvégén az Astoria és a Deák Ferenc tér között, valamint az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között síncsiszolást fognak végezni, ezért az esti órákban rövidített útvonalon fog haladni, majd a hétvégén végig ez forgalmi rend lesz érvényben. A megváltozott forgalmi rend október 2. csütörtök este 21 órakor lép először életbe, majd másnap szintén a késő esti órákban várják le a vonal felét, illetve szombaton és vasárnap is a megváltozott útvonallal kell számolniuk az utasoknak.

A BKK közleménye szerint a Deák Ferenc tér és az Örs vezér tere között M2-es jelzéssel pótlóbuszok fognak járni.

