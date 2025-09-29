  • Megjelenítés
Kiadták a piros riasztást a népszerű európai turistaközpontban: özönvíz jöhet
Gazdaság

Kiadták a piros riasztást a népszerű európai turistaközpontban: özönvíz jöhet

Portfolio
Az idokep.hu beszámolója szerint Spanyolország keleti partvidékén ki kellett adni a piros riasztást a várható esőzések miatt.

Hamarosan eléri a Gabrielle hurrikán az Ibériai-félszigetet, amely bizonyos helyeken 24 óra alatt mintegy 180 milliméter csapadékot is hozhat. A heves záporokkal és zivatarokkal érkező légörvény korábban Portugáliát, valamint Spanyolország nyugati felét érte el. A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET Valenciában, Castellónban és Tarragonában is piros riasztást adott ki hétfő éjfélig. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy

a heves esőzések következtében itt földcsuszamlásokra és villámárvizekre is számítani lehet.

Azokon a területeken, ahol piros riasztást kellett kiadni, a 24 órás csapadékösszeg 180 milliméter fölé kúszhat, míg a mellette narancssárga riasztással jelölt területeken 100 milliméter lehet az eső mennyisége egy nap alatt. A felhőszakadásokat okozó Gabrielle szerdára oszolhat fel teljesen, néhány délkeleti tartományban még holnap is narancssárga riasztás lesz érvényben.

Egy évvel korábban szintén ebben a térségben okozott súlyos villámárvizeket a Dana hurrikán, amely bizonyos helyeken akár 500 milliméternyi csapadékot hozott. Az akkor hirtelen lezúduló vízmennyiség súlyos áradásokhoz vezetett, ezekben legalább 217 ember halt meg.

Kapcsolódó cikkünk

Ritka időjárási jelenség van kialakulóban: drasztikus változás közeleg Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ursula von der leyen
Gazdaság
Meglepően elégedettek a magyar vállalkozók Ursula von der Leyen nagy üzletével
Pénzcentrum
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility