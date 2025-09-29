Kiadták a piros riasztást a népszerű európai turistaközpontban: özönvíz jöhet

Hamarosan eléri a Gabrielle hurrikán az Ibériai-félszigetet, amely bizonyos helyeken 24 óra alatt mintegy 180 milliméter csapadékot is hozhat. A heves záporokkal és zivatarokkal érkező légörvény korábban Portugáliát, valamint Spanyolország nyugati felét érte el. A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET Valenciában, Castellónban és Tarragonában is piros riasztást adott ki hétfő éjfélig. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy

a heves esőzések következtében itt földcsuszamlásokra és villámárvizekre is számítani lehet.

Azokon a területeken, ahol piros riasztást kellett kiadni, a 24 órás csapadékösszeg 180 milliméter fölé kúszhat, míg a mellette narancssárga riasztással jelölt területeken 100 milliméter lehet az eső mennyisége egy nap alatt. A felhőszakadásokat okozó Gabrielle szerdára oszolhat fel teljesen, néhány délkeleti tartományban még holnap is narancssárga riasztás lesz érvényben.

Egy évvel korábban szintén ebben a térségben okozott súlyos villámárvizeket a Dana hurrikán, amely bizonyos helyeken akár 500 milliméternyi csapadékot hozott. Az akkor hirtelen lezúduló vízmennyiség súlyos áradásokhoz vezetett, ezekben legalább 217 ember halt meg.

