Könnyebben juthatnak amerikai fegyverek bűnözőkhöz, drogkartellekhez

A Trump-adminisztráció visszavonta a Biden-kormányzat által bevezetett civil lőfegyver-exportra vonatkozó korlátozásokat, ami jelentős exportlehetőségeket nyithat az amerikai fegyvergyártók számára.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala hétfőn jelentette be, hogy hatályon kívül helyezi azokat a szabályokat, amelyek 36 magas kockázatú országba tiltották a fegyverek értékesítését. A hivatal közleménye szerint az intézkedés visszaállítja a Trump első elnöksége alatt érvényben lévő exportszabályokat, és "évi több százmillió dolláros exportlehetőséget" teremt az amerikai fegyvergyártók számára.

A Biden-adminisztráció 2024 áprilisában vezette be a korlátozásokat egy átmeneti exportszünet után. Gina Raimondo akkori kereskedelmi miniszter szerint a szabályok célja az volt, hogy

korlátozzák a fegyverek eljutását drogkartellekhez, bűnözői csoportokhoz és bandákhoz.

A korlátozások 7%-kal, vagyis 40 millió dollárral csökkentenék az éves amerikai fegyverexportot. A politikai változás előnyös lehet olyan nagy amerikai fegyvergyártók számára, mint a Sturm, Ruger & Co és a Smith & Wesson Brands, mivel megnyitja a korábban korlátozott nemzetközi piacokat.

Jeffrey Kessler, a kereskedelmi minisztérium ipari és biztonsági államtitkára hétfői nyilatkozatában "terhesnek" nevezte a Biden-szabályokat, és kijelentette, hogy az adminisztráció "határozottan elutasítja a Biden-kormányzat háborúját a második alkotmánykiegészítés és a törvénytisztelő fegyverhasználók ellen".

A Biden-féle korlátozások csökkentették az exportengedélyek érvényességét, és további dokumentációt írtak elő, beleértve a megrendeléseket és importigazolásokat a kevésbé fejlett exportellenőrzési rendszerekkel rendelkező országok számára. Az új szabályok fenntartják az exportengedély-követelményeket a legtöbb pisztolyra, puskára és nem hosszú csövű sörétes puskára világszerte, miközben lehetővé teszik a hosszú csövű sörétes puskák és a legtöbb távcső engedély nélküli exportját az amerikai szövetségesek számára.

A tisztviselők szerint továbbra is folytatódik az ellenőrzés, hogy megakadályozzák a fegyverek "rossz kezekbe" kerülését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images