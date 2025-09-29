Már csak egyetlen EU-tagállam van Magyarország mögött a szegénységi rangsorban

Az Eurostat a napokban közzétette 2024-re vonatkozó átlag- és medián jövedelemadatait, amelyre a lakosság jövedelmi lehetőségeinek, illetve a jövedelmi egyenlőtlenség fontos mérőszámaként tekintenek a közgazdászok. A statisztika az európai országok háztartásainak rendelkezésre álló "nettó", azaz adókkal és járulékokkal csökkentett jövedelmét mutatja háztartásméretre és -összetételre korrigálva.
Első pillantásra úgy tűnhet, hogy minden rendben van
Nominálisan, forintban nézve Magyarországon az egy főre jutó átlagos jövedelem tavaly 3 668 582 Ft volt, ami 12,7 százalékos emelkedést jelent 2023-hoz képest. Az európai uniós összesített jövedelememelkedés 5,9 százalék volt. A hazánkban tapasztaltnál nagyobb növekedés csak Horvátországban (23,1 százalék), Bulgáriában (21,6 százalék), Romániában (19,0 százalék) és Lettországban (14,0 százalék) volt, azaz Magyarország a rangsor 5. helyét foglalja el.
A lakosság egy tipikus szereplőjét leíró medián értékeket tekintve a helyzet hasonló: Magyarországon az így számított jövedelem 2023-hoz képest 15,8 százalékos növekedést produkálva tavaly 3 364 340 Ft volt. Ebben a kategóriában nagyobb előrelépésre csak Horvátország (25,0 százalék), Bulgária (19,7 százalék) és Románia (19,7 százalék) volt képes. Az összesített uniós emelkedés 4,8 százalék volt.
A dinamika régiós összehasonlításból jól látszik a közép-kelet-európai régió nominális felzárkózása, amelyben az Európai Unióhoz később csatlakozott országok (Románia és Bulgária), valamint az eurót közel két éve bevezető Horvátország vitték a prímet.
Utánuk Magyarország következett, mindkét kategóriában két számjegyű növekedéssel, amely jóval meghaladja a visegrádi régió többi országában (Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban) tapasztaltat.
Hiába növekszik a jövedelem, európai összevetésben a sereghajtók közt vagyunk
A dinamikus hazai jövedelemnövekedés első látásra biztatónak tűnik, ha azonban a jövedelem valós vásárlóerejét (azaz a belőle megvehető termékek és szolgáltatások összességét) tekintjük, az összkép hirtelen óriásit romlik. A jövedelem vásárlóerejének kiszámításához az Eurostat a nominális értékeket korrigálja az országok árszínvonalával és egy mesterséges egységre, vásárlóerő-paritásra (PPS) váltja. Az így kapott jövedelem az Európai Unió átlagos árszínvonalán mutatja a pénz értékét, ami jobb országok közti összehasonlítást tesz lehetővé, mintha csak a devizaváltás történt volna meg.
A magyar háztartások vásárlóerő-paritáson mért átlagos jövedelme 2023-hoz képest csupán 3,2 százalékkal emelkedett, amely a legalacsonyabb volt a teljes Európai Uniót tekintve. Az Unió háztartásai átlagosan 6,4 százalékkal nagyobb jövedelemből gazdálkodhattak tavaly, mint 2023-ban. A rendelkezésre álló bevételek leggyorsabban Horvátországban, Bulgáriában és Romániában nőttek.
Medián értékeket tekintve Magyarország pozíciója ennél kissé jobb: az Eurostat által számított 6,1 százalékos növekedésnél hat ország (köztük Németország, Ausztria, Belgium és Olaszország) is alacsonyabbat produkált. A visegrádi országok közül Lengyelországban és Szlovákiában hazánknál 1-3 százalékponttal gyorsabb, Csehországban pedig 1,35 százalékponttal lassabb emelkedést regisztráltak a tavalyi évben. A hazai változás az európai uniós átlagtól (6,5 százalék) sem maradt el jelentősen, köszönhetően a francia és német gazdaság elmúlt évekbeli lassú bővülésének.
A vásárlóerő-paritásos jövedelem alacsony növekedésében a lassan növő termelékenység és a hazai árszint EU‑átlaghoz viszonyított emelkedése (magasabb relatív infláció) játszott szerepet.
Hazánk rangsorban elfoglalt rossz pozíciója tehát valószínűleg annak köszönhető, hogy az infláció az elmúlt évben tartósan meghaladta az Unió többi államában tapasztaltat, miközben a gazdaság a szerkezeti problémák és a szintén egyensúly alatti termelékenységnövekedés miatt a versenytársaktól elmaradó béreket volt csak képes kitermelni.
A tavalyi kedvezőtlen folyamatok azt okozták, hogy Magyarország továbbra sem tudta érdemben csökkenteni jóléti lemaradását az Európai Unióval szemben.
Legszemléletesebben ezt a medián (azaz lakosság állapotát legpontosabban leíró) vásárlóerő-paritásos jövedelem tükrözi, ahol tavaly Magyarország egyedül Szlovákiát előzte meg az európai rangsorban. Északi szomszédunk esetében ráadásul nem kizárt, hogy az elmúlt években egy statisztikai módszertani változás miatt torzultak a vásárlóerő-paritáson mért mutatók, így előfordulhat, hogy valójában a szlovák lakosság rendelkezésre álló jövedelme nagyobb, mint a magyaré (medián jövedelmet tekintve 200 euró különbség sincs a két ország közt).
Mindez azt jelentené, hogy Magyarország az európai rangsor utolsó helyére csúszott vissza.
Átlagos jövedelmet tekintve a rangsor alja nagyon hasonlóan fest (az egyetlen különbség Románia és Görögország helycseréje), Magyarország itt is utolsó előtti, Szlovákiát megelőzve.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fenik a késeket Brüsszelben, teljesen megkerülnék a magyar kormányt
Újabb vétót játszhatnak ki az EU-ban.
Itt az utolsó állampapír-pénzeső, százmilliárdok ömlenek a magyar lakossági befektetőkhöz
Magyarok tömegeinél csörög ma a kassza.
Trump olyan csapást jelentett be, ami vágóhídra küldi a magyar gazdaság sikerágazatát
Tízezrek munkahelye lehetetlenülhet el.
Bejelentette Ukrajna: bárhova képesek támadni, egész Oroszország veszélyben van
"Az ukrán fegyverek már bizonyítottak."
Akkora tűz tombol a világ egyik legnagyobb vadrezervátumában, hogy be kellett vetni a hadsereget
Helikoptereket használnak az oltáshoz.
Ukrán hírportálokat blokkol a magyar kormány
Kijev hasonló intézkedésére válaszolnak.
Magyarország felmutatná a sárga lapot Brüsszelnek - nem engedünk az orosz energia ügyében
Ehhez lesz egy-két szava az EU-nak is.
Buborékra még van pénz, fogyasztásra egyre kevésbé?
Láttunk már ilyet korábban, nem lett jó vége.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.