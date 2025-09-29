Már háborúra sem marad pénz az orosz költségvetésben

Oroszország 2026-ban csökkenteni fogja védelmi kiadásait a parlamentnek benyújtott költségvetési tervezet szerint, de források szerint szükség esetén növelhető az összeg. Már megy a fogadkozás, hogy akár plusz forrásokat is irányíthatnak a hadiköltségek fedezésére, ha szükséges.

A Reuters által ismertetett dokumentumok szerint 2026-ban, az ukrajnai háború ötödik évében 13 ezer milliárd rubelt (157 milliárd dollárt) terveznek védelmi kiadásokra fordítani. Ez magasabb, mint a Reuters által múlt héten megszerzett

előzetes pénzügyminisztériumi dokumentumokban szereplő 12 600 milliárd rubel, de alacsonyabb az idei 13 500 milliárd rubeles, szovjet korszak utáni rekordnál.

Az alacsonyabb célszám kérdéseket vet fel az elemzők körében, mivel a konfliktus lezárásának nincs jele. A kiadások tényleges felhasználása nem átlátható, mivel a védelmi költségvetés 84%-a titkosított.

Egy, a költségvetési folyamatot ismerő forrás elmondta a Reutersnek, hogy a védelmi kiadások szükség esetén gyorsan növelhetők.

Aktív hadviselés esetén bármikor hozzáadhatnak további forrásokat

– nyilatkozta a névtelenséget kérő forrás.

Egy másik forrás szerint a tényleges katonai kiadások gyakran meghaladják a tervezett célokat, és más kiadási típusok mögé rejthetik őket. A 2025-ös tényleges katonai kiadások titkosítottak, de a nyilvános anyagok egyes növekedéseket mutatnak az eredeti tervhez képest, például 30 milliárd rubel többlettőkét a hadiipart kiszolgáló PSB bank számára.

A nemzetbiztonsági kiadásokkal együtt, amelyek magukban foglalják a rendőrség és a biztonsági ügynökségek finanszírozását,

a védelmi és biztonsági tételek összkiadása a 2026-os költségvetési tervezetben 16 800 milliárd rubelt tesz ki, ami közel azonos az idei 17 000 milliárd rubeles összeggel.

A védelmi és biztonsági kiadások aránya a teljes költségvetési kiadás 38%-ára csökkenne a tavalyi rekord 41%-ról. Ez a GDP körülbelül 7%-át teszi ki.

A Pénzügyminisztérium a múlt héten javasolta az általános forgalmi adó (áfa) kulcsának 20%-ról 22%-ra emelését 2026-tól a katonai kiadások finanszírozására és a költségvetési hiány csökkentésére. A parlament október 22-én kezdi meg a költségvetés felülvizsgálatát.

Az orosz költségvetés helyzetéről, az orosz gazdaság egyre mélyülő válságáról ebben a cikkben írtunk részletesen.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 28. Zsákutcába került Oroszország gazdasága, már a Kreml sem titkolja

Forrás: Reuters

