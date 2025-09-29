Megint olyan adat jön, ami hónapokra meghatározhatja minden befektetés sorsát

Továbbra is elsősorban az amerikai piacokra figyelhetnek a befektetők, a tengerentúli adatok és a dollár iránya határozhatják meg a piacokat. Ebből a szempontból pedig a héten is újabb információkat kapnak a befektetők, a fejlemények pedig akár középtávon is meghatározhatják a befektetéseink értékének alakulását.

A múlt hét nagy része a dollár erősödéséről és ezzel párhuzamosan a feltörekvő eszközök gyengélkedéséről szólt. Az amerikai deviza 1,17 alá kapaszkodott vissza az euróval szemben. Az elemzők többsége ugyanakkor rövidtávon továbbra is gyengébb dollárra számít az eltérő gazdasági és monetáris politikai pályák miatt.

Az Európai Központi Bank (EKB) ugyanis várhatóan már nem fogja jelentősen tovább csökkenteni a kamatot, mivel az infláció elérte a jegybanki célt, miközben a Fed szeptemberben indította újra lazítási ciklusát, és csak az a kérdés, mennyit vág még idén. Közben az amerikai gazdaság, ha nem is drámaian, de lassul, míg az eurózóna esetében épp egy kis élénkülésre várunk.

Ezek a fejlemények pedig jórészt a dollár további gyengülése irányába mutatnak.