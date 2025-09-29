Megkezdődött a nagy haltelepítés a Balatonon

A BHNP Zrt. fonyódi és mórichelyi tóegységeiben elindult az őszi lehalászás. A kifogott háromnyaras pontyokat a Balaton több pontján engedik vízbe, várhatóan minden munkanapon folytatódik a telepítés a héten.
A horgászok számára kedvező fejlemény az őszi időjárás beköszönte, mivel a hűvösebb hőmérséklet és az árvaszúnyog rajzások lecsengése jelentősen növelte a halak kapókedvét.
A haltelepítések nemcsak az újonnan érkező egyedek miatt javítják a fogási esélyeket, hanem azért is, mert az új halak mozgásba hozzák a tóban már megtalálható állományt. A telepítések decemberig folytatódnak, amíg a társaság eléri a 300.000 kilogrammos éves pontytelepítési kvótát. Ebből eddig 49.931 kilogrammot már teljesítettek, a fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal pótolják.
Az alacsony vízállás miatt elsősorban a kikötők belső részein történik majd a telepítés, ami előnyös a horgászoknak, mivel így a halak hosszabb ideig maradnak a közelben.
A pontyok mellett a tervek szerint legalább 6.000 kilogramm egy- és kétnyaras süllőt, valamint compót és balint is telepítenek az idei évben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Masszív gazdaságösztönző csomagot jelentett be Nagy Márton – tízmilliárdokról van szó
A nemzetgazdasági miniszter ismertette a kormány következő akciótervét.
Romániában vásárolsz? Erről jobb, ha tudsz!
Terjeszkedik a Lidl testvércége.
Már háborúra sem marad pénz az orosz költségvetésben
Fájdalmas vágás jön a jövő évi büdzsében a hadikiadásoknál.
Beindult a lázadás a munkahelyeken – vége a jó világnak, jön az asztalok borogatása
A munkahelyi környezet egyfajta bizalmatlan, disztópikus állapotba süllyedt.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Halálos csapdává válhatnak az autók, az EU megkongatta a vészharangot
Az elektromos ajtónyitókkal van gond.
Már ma elszabadulhat a pokol, készülnek az oroszpárti erők az országban, amire Putyin szemet vetett
Hiába a nagy vasárnapi vereség, már megindult a mozgósítás.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.