Megkezdődött a nagy haltelepítés a Balatonon

A BHNP Zrt. fonyódi és mórichelyi tóegységeiben elindult az őszi lehalászás. A kifogott háromnyaras pontyokat a Balaton több pontján engedik vízbe, várhatóan minden munkanapon folytatódik a telepítés a héten.

A horgászok számára kedvező fejlemény az őszi időjárás beköszönte, mivel a hűvösebb hőmérséklet és az árvaszúnyog rajzások lecsengése jelentősen növelte a halak kapókedvét.

A haltelepítések nemcsak az újonnan érkező egyedek miatt javítják a fogási esélyeket, hanem azért is, mert az új halak mozgásba hozzák a tóban már megtalálható állományt. A telepítések decemberig folytatódnak, amíg a társaság eléri a 300.000 kilogrammos éves pontytelepítési kvótát. Ebből eddig 49.931 kilogrammot már teljesítettek, a fennmaradó mennyiséget fogható méretű pontyokkal pótolják.

Az alacsony vízállás miatt elsősorban a kikötők belső részein történik majd a telepítés, ami előnyös a horgászoknak, mivel így a halak hosszabb ideig maradnak a közelben.

A pontyok mellett a tervek szerint legalább 6.000 kilogramm egy- és kétnyaras süllőt, valamint compót és balint is telepítenek az idei évben.

