  • Megjelenítés
Megszólalt Virág Barnabás, mikor jöhet a kamatvágás Magyarországon
Gazdaság

Megszólalt Virág Barnabás, mikor jöhet a kamatvágás Magyarországon

Az idő előtti kamatcsökkentés kockázatai meghaladják annak lehetséges előnyeit – hangsúlyozta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke hétfőn a Reutersnak adott interjújában. Szerinte az erős forint kulcsfontosságú az infláció fékezésében és abban, hogy a lakossági megtakarítások a hazai devizában maradjanak.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

A jegybank múlt héten változatlanul hagyta az alapkamatot, amely továbbra is az Európai Unió legmagasabb szintjén, 6,5 százalékon áll. Az MNB indoklása szerint szigorú monetáris politika szükséges az infláció letöréséhez. Éppen nemrég emelték meg kissé a jövő évi inflációra vonatkozó előrejelzésüket, nagyrészt az árrésstopok későbbi kivezetése miatt.

Bár egyes elemzők a forint erősödése és az ezzel járó dezinfláció miatt közelgő lazítást várnak, Virág óvatosságra intett.

Az idő előtti kamatcsökkentés aszimmetrikus kockázatokat hordozna: újraéleszthetné az inflációt és gyengíthetné a pénzügyi piac stabilitását

– mondta a Reutersnek.

Mindez konzisztens az MNB korábbi szigorú retorikájával: a jegybank egyik legfontosabb, negyedévente megjelenő hazai gazdaságot elemző jelentésének sajtótájékoztatóján Balatoni András azt mondta, az inflációt az emlékezetből is ki kell törölni.

Kapcsolódó cikkünk

Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció – így látja a gazdaságot az MNB

További dezinflációra van szükség

Az alelnök emlékeztetett: a szabályozási intézkedésektől megtisztított maginfláció az elmúlt hónapokban 5–6 százalékos sávban mozgott, ami nem felel meg a jegybank 3 százalékos céljának. „További dezinflációra van szükség” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a makacs inflációs várakozások és a megtakarítások év eleji devizába áramlása szintén aggasztó tényezők. Jelen pillanatban a lakosság inflációs várakozásai ott vannak, mint amikor 8 százalék volt az infláció.

Az MNB adatai szerint a lakossági megtakarítások mintegy 20 százaléka devizában van, azonban

2025 első hónapjaiban volt, hogy a 70 százalékot is elérte a devizába vándorló új megtakarítások aránya.

„A stabil és kiszámítható árfolyam-környezet kedvező a magyar gazdaság számára” – mondta Virág, hozzátéve, hogy a forintban vezetett megtakarítások az elmúlt évben jobban teljesítettek, mint a devizaalternatívák.

A jegybank úgy tűnik, hogy egyre fontosabb prioritásának tekinti a forintban történő megtakarítás ösztönzését. Ezt egyrészt Varga Mihály kijelentései is támogatják, aki szerint nem szabad a forint leértékelésére alapozni a növekedés érdekében. Másrészt a központi bank legutóbbi Inflációs jelentésében arra is igyekezett felhívni a figyelmet, hogy milyen jól jártak idén, akik a hazai valutában tettek félre. Egy írásuknak például azt a címet adták, hogy "A forint befektetések nemzetközileg is kiemelkedő hozama hozzájárul a stabilan magas megtakarítási rátához".

Kapcsolódó cikkünk

Varga Mihály: a felzárkózást nem lehet a forintárfolyam-leértékelésre alapozni

Mikor jöhet a lazítás?

Az alelnök szerint az infláció 2026 elejére az MNB 2-4 százalékos toleranciasávjába süllyedhet. Arra a kérdésre, hogy ez megnyithatja-e az utat a kamatcsökkentések előtt, Virág így válaszolt:

A kulcskérdés az lesz, hogyan változik az átárazási magatartás a jövő év elején a jelenlegi, a toleranciasávon kívül eső folyamatokhoz képest. Minden jövőbeli kamatdöntés ettől függ majd.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
p_230609_t_1430_img_03
Gazdaság
Itt a vége: megszűnik az ikonikus autómodell
Pénzcentrum
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility