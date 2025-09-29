Nagyon rossz híreket közölt a Pfizer-vakcina gyártója

Az Egyesült Államokban több mint 1300 nő indított pert a Pfizer ellen, arra hivatkozva, hogy
a vállalat Depo-Provera nevű fogamzásgátló injekciója agydaganat kialakulásához vezetett náluk.
A csoportos per szerint a gyógyszergyártó nem figyelmeztette megfelelően a nőket és az orvosokat arról, hogy a negyedévente beadandó injekció egy évnél hosszabb használata növeli az intrakraniális meningeóma kialakulásának kockázatát.
Hétfőn tartanak meghallgatást Floridában az ügyben. A Levin Papantonio ügyvédi iroda által képviselt perek száma májushoz képest megháromszorozódott, és várhatóan 5000-10000 közé emelkedhet. A kártérítési igény több milliárd dollárt is elérhet.
Egy 2024 márciusában a British Medical Journalban megjelent tanulmány szerint a bizonyos progesztogén gyógyszerek hosszú távú használata 5,6-szoros kockázatnövekedést jelent a meningeóma kialakulására. Ez a leggyakoribb jóindulatú agydaganat típus, amely lassan növekszik, általában nem rákos, de látás- vagy hallásvesztést, fejfájást és görcsöket okozhat, és gyakran műtéti eltávolítást igényel.
A hétfői meghallgatáson öt próbaeset alapján vizsgálják, hogy a Pfizer hivatkozhat-e az úgynevezett pre-emption védekezésre. A cég állítása szerint megpróbált figyelmeztetést elhelyezni a gyógyszer címkéjén a daganatkockázatról, de ezt az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) elutasította.
A felperesek szerint a Pfizer védekezése azért nem állja meg a helyét, mert túl általánosan fogalmazta meg kérelmét az FDA felé, egy csoportba sorolva a Depo-Proverát más, alacsonyabb dózisú hormonális fogamzásgátlókkal.
Világszerte mintegy 247 millió nő használ hormonális fogamzásgátlót.
Az Egyesült Államokban a szexuálisan aktív nők közel negyede használta már életében a Depo-Proverát.
Az Egyesült Királyságban, ahol a nők 15%-a használja a készítményt, tavaly frissítették a figyelmeztetést a címkén.
A Pfizer közölte, hogy
tisztában van a progesztogének hosszú távú használatával járó potenciális kockázattal
és Kanadában, valamint Európában is frissítette a címkén szereplő figyelmeztetéseket.
