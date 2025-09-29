  • Megjelenítés
Nagyon rossz híreket közölt a Pfizer-vakcina gyártója
Gazdaság

Nagyon rossz híreket közölt a Pfizer-vakcina gyártója

Portfolio
Több mint 1300 nő perli a Pfizert az Egyesült Államokban, akik szerint a cég Depo-Provera nevű fogamzásgátló injekciója agydaganatot okozott náluk - közölte a The Guardian.

Az Egyesült Államokban több mint 1300 nő indított pert a Pfizer ellen, arra hivatkozva, hogy

a vállalat Depo-Provera nevű fogamzásgátló injekciója agydaganat kialakulásához vezetett náluk.

A csoportos per szerint a gyógyszergyártó nem figyelmeztette megfelelően a nőket és az orvosokat arról, hogy a negyedévente beadandó injekció egy évnél hosszabb használata növeli az intrakraniális meningeóma kialakulásának kockázatát.

Hétfőn tartanak meghallgatást Floridában az ügyben. A Levin Papantonio ügyvédi iroda által képviselt perek száma májushoz képest megháromszorozódott, és várhatóan 5000-10000 közé emelkedhet. A kártérítési igény több milliárd dollárt is elérhet.

Egy 2024 márciusában a British Medical Journalban megjelent tanulmány szerint a bizonyos progesztogén gyógyszerek hosszú távú használata 5,6-szoros kockázatnövekedést jelent a meningeóma kialakulására. Ez a leggyakoribb jóindulatú agydaganat típus, amely lassan növekszik, általában nem rákos, de látás- vagy hallásvesztést, fejfájást és görcsöket okozhat, és gyakran műtéti eltávolítást igényel.

A hétfői meghallgatáson öt próbaeset alapján vizsgálják, hogy a Pfizer hivatkozhat-e az úgynevezett pre-emption védekezésre. A cég állítása szerint megpróbált figyelmeztetést elhelyezni a gyógyszer címkéjén a daganatkockázatról, de ezt az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA) elutasította.

A felperesek szerint a Pfizer védekezése azért nem állja meg a helyét, mert túl általánosan fogalmazta meg kérelmét az FDA felé, egy csoportba sorolva a Depo-Proverát más, alacsonyabb dózisú hormonális fogamzásgátlókkal.

Világszerte mintegy 247 millió nő használ hormonális fogamzásgátlót.

Az Egyesült Államokban a szexuálisan aktív nők közel negyede használta már életében a Depo-Proverát.

Az Egyesült Királyságban, ahol a nők 15%-a használja a készítményt, tavaly frissítették a figyelmeztetést a címkén.

A Pfizer közölte, hogy

tisztában van a progesztogének hosszú távú használatával járó potenciális kockázattal

és Kanadában, valamint Európában is frissítette a címkén szereplő figyelmeztetéseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
lakas
Gazdaság
Óriási revíziót hajtott végre a KSH, miután megkérdőjeleződtek a magyar szegénységi adatok
Pénzcentrum
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility