Nemzetközi harci kontingens vonul fel - tartanak a drónoktól
Nemzetközi harci kontingens vonul fel - tartanak a drónoktól

Franciaország, Németország és Svédország katonai személyzetet és drónelhárító rendszereket küld Dániába a koppenhágai európai csúcstalálkozók biztonsága érdekében, miután a közelmúltban történt dróntámadások miatt több dán repülőteret is le kellett zárni - számolt be az United24media.

A Reuters szerint a svéd rendőrség megerősítette, hogy Dánia kérésére jelentős kontingenst küldenek Koppenhágába, és norvég rendőrtisztek is csatlakoznak a biztonsági művelethez.

Franciaország egy Fennec katonai helikoptert és egy 35 fős, drónelhárításra szakosodott csapatot biztosít. Németország mintegy 40 katonát küld, akik drónok észlelésére, azonosítására és semlegesítésére alkalmas felszereléssel rendelkeznek - közölte egy berlini kormányszóvivő az EU-csúcstalálkozó előtti tájékoztatón.

A küldetés október 7-ig tart, és minden résztvevő ország biztosítja a szükséges felszerelést a csúcstalálkozók védelmére és a légi fenyegetések elhárítására.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök bejelentése szerint Svédország radaregységeket és katonai minőségű drónelhárító rendszereket bocsát Dánia rendelkezésére.

A már útnak indított rendszerek a világ legfejlettebbjei közé tartoznak, és kiegészítik Dánia légvédelmi és biztonsági intézkedéseit.

Korábban arról számoltak be, hogy szeptember 29-én a hajnali órákban a dán légierő vadászgépeket vezényelt a Balti-tenger fölé, miután feltételezett dróntevékenységről érkeztek jelentések.

