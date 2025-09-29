Olyan ítéletidő csapott le a kedvelt turistaközpontra, hogy a Wizz Air repülőgépének is vissza kellett fordulnia Budapestre

Vasárnap este indult a Wizz Air egyik járata Budapestről Zákinthoszra, de a turistaparadicsomra valóságos özönvíz csapott le, ezért vissza kellett fordulnia a magyar fővárosba. Arról számoltak be, hogy az időjárási körülmények annyira kedvezőtlenek voltak, hogy emiatt nem tudták a repülőgépet biztonságosan letenni a kifutópályára. A járat végül kénytelen volt visszatérni a kiinduló reptérre.

A Görögország nyugati partvidékén kavargó légörvény miatt több helyen is nagy mennyiségű csapadék hullott. A mérőállomások sok helyen az 50-60 millimétert is meghaladták, már ez is több mint a sokéves átlag alapján mért szokásos teljes havi eső mennyisége. Ebből a mintából is

kiemelkedett Zákinthosz, ahol összesen 157 milliméteres esőt jelzett a helyi meteorológiai szolgálat.

A pórul járt utasokat a Wizz Air négycsillagos hotelben szállásolta el, valamint biztosította számukra a transzfert. A járat hétfőn délután fél kettőkor indult el újra, eddigre az időjárási körülmények már kedvezően alakultak.

