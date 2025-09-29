  • Megjelenítés
Olyan ítéletidő csapott le a kedvelt turistaközpontra, hogy a Wizz Air repülőgépének is vissza kellett fordulnia Budapestre
Gazdaság

Olyan ítéletidő csapott le a kedvelt turistaközpontra, hogy a Wizz Air repülőgépének is vissza kellett fordulnia Budapestre

Portfolio
Heves zivatar csapott le a turisták által kedvelt görög szigetre, a Jón-tengeren található Zákinthoszra, ez pedig a légiforgalomban is komoly fennakadásokat okozott – számolt be az idokep.hu.

Vasárnap este indult a Wizz Air egyik járata Budapestről Zákinthoszra, de a turistaparadicsomra valóságos özönvíz csapott le, ezért vissza kellett fordulnia a magyar fővárosba. Arról számoltak be, hogy az időjárási körülmények annyira kedvezőtlenek voltak, hogy emiatt nem tudták a repülőgépet biztonságosan letenni a kifutópályára. A járat végül kénytelen volt visszatérni a kiinduló reptérre.

A Görögország nyugati partvidékén kavargó légörvény miatt több helyen is nagy mennyiségű csapadék hullott. A mérőállomások sok helyen az 50-60 millimétert is meghaladták, már ez is több mint a sokéves átlag alapján mért szokásos teljes havi eső mennyisége. Ebből a mintából is

kiemelkedett Zákinthosz, ahol összesen 157 milliméteres esőt jelzett a helyi meteorológiai szolgálat.

A pórul járt utasokat a Wizz Air négycsillagos hotelben szállásolta el, valamint biztosította számukra a transzfert. A járat hétfőn délután fél kettőkor indult el újra, eddigre az időjárási körülmények már kedvezően alakultak.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a piros riasztást a népszerű európai turistaközpontban: özönvíz jöhet

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
budapest-jogosítvány-közlekedés-elektronikus-technológia-jármű-elektronika-támogatás-autóipar
Gazdaság
Halálos csapdává válhatnak az autók, az EU megkongatta a vészharangot
Pénzcentrum
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility