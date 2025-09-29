Orbán és Fico közös frontot nyitott: ez felforgathatja Európát

A két kormányfő vasárnap Esztergomban találkozott, ahol Fico határozottan kijelentette:
Senki ne mondja meg nekünk, honnan szerezzük be a gázt és az olajat, mivel a nemzetközi jog szerint egy szuverén ország maga dönt az energiamixéről.
Fico támogatta Orbán álláspontját, és az Európai Unió orosz energiahordozók leállítására irányuló törekvését "politikai és ideológiai döntésnek" nevezte, amely nemcsak Szlovákiát és Magyarországot érinti a legsúlyosabban, hanem egész Európának kárt okoz.
Mindkét vezető amellett érvelt, hogy a Barátság vezetéken érkező szállítmányok feladása gazdaságilag és technikailag kivitelezhetetlen lenne, mivel tengerparttal nem rendelkező országként korlátozott a lehetőségük az orosz energiától való függőség csökkentésére. Ez szembeállítja őket az EU-val és az USA-val, amelyek szigorúbb intézkedéseket fontolgatnak Moszkva megmaradt nyersolajexportja ellen.
Orbán és Peter Pellegrini szlovák elnök a múlt héten Donald Trumppal is tárgyalt erről a kérdésről, a szlovák vezető pedig konstruktívnak nevezte a találkozót. A két miniszterelnök a Magyarország és Szlovákia között található Mária Valéria hídon találkozott, ahol néhány száz helyi lakos ünnepelte a híd 130. évfordulóját.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher
