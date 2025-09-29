  • Megjelenítés
Orbán és Fico közös frontot nyitott: ez felforgathatja Európát
Gazdaság

Orbán és Fico közös frontot nyitott: ez felforgathatja Európát

Portfolio
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő közösen álltak ki az orosz olajimport fenntartása mellett, elutasítva a külső nyomást az energiaforrások megváltoztatására - tudósított a Bloomberg.

A két kormányfő vasárnap Esztergomban találkozott, ahol Fico határozottan kijelentette:

Senki ne mondja meg nekünk, honnan szerezzük be a gázt és az olajat, mivel a nemzetközi jog szerint egy szuverén ország maga dönt az energiamixéről.

Fico támogatta Orbán álláspontját, és az Európai Unió orosz energiahordozók leállítására irányuló törekvését "politikai és ideológiai döntésnek" nevezte, amely nemcsak Szlovákiát és Magyarországot érinti a legsúlyosabban, hanem egész Európának kárt okoz.

Mindkét vezető amellett érvelt, hogy a Barátság vezetéken érkező szállítmányok feladása gazdaságilag és technikailag kivitelezhetetlen lenne, mivel tengerparttal nem rendelkező országként korlátozott a lehetőségük az orosz energiától való függőség csökkentésére. Ez szembeállítja őket az EU-val és az USA-val, amelyek szigorúbb intézkedéseket fontolgatnak Moszkva megmaradt nyersolajexportja ellen.

Orbán és Peter Pellegrini szlovák elnök a múlt héten Donald Trumppal is tárgyalt erről a kérdésről, a szlovák vezető pedig konstruktívnak nevezte a találkozót. A két miniszterelnök a Magyarország és Szlovákia között található Mária Valéria hídon találkozott, ahol néhány száz helyi lakos ünnepelte a híd 130. évfordulóját.

Kapcsolódó cikkünk

Már háborúra sem marad pénz az orosz költségvetésben

Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?

Magyarország felmutatná a sárga lapot Brüsszelnek - nem engedünk az orosz energia ügyében

Megszólalt Brüsszel a magyar olajellátás helyzetéről és a Mol állításairól

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
p_230609_t_1430_img_03
Gazdaság
Itt a vége: megszűnik az ikonikus autómodell
Pénzcentrum
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility