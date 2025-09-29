Óvatosan optimisták az európai gazdasági szereplők

Szeptemberben a gazdasági hangulatmutató (ESI) az EU-ban a előző havihoz képest 0,6 ponttal 95,5 pontra, az euróövezetben pedig 0,2 ponttal szintén 95,5 pontra emelkedett. A foglalkoztatási várakozások mutatója (EEI) augusztushoz képest csökkent: az EU-ban 0,9 ponttal 97,1 pontra, az euróövezetben 1,3 ponttal 96,4 pontra.
Mindkét mutató továbbra is a hosszú távú átlagos érték, 100 pont alatt maradt.
Az euróövezeti fogyasztói bizalom 2025 szeptemberében mínusz 14,9 pontra emelkedett az augusztusi mínusz 15,5 pontról az előzetes becslésnek megfelelő mértékben. Az Európai Unió egészében is javult a hangulat, az augusztusi mínusz 14,8 pontról 0,5 ponttal mínusz 14,3 pontra.
A fogyasztók szeptemberben kevésbé bizonyultak pesszimistának háztartásuk jövőbeli pénzügyi helyzetét illetően, és erőteljesebb szándékot jeleztek jelentős vásárlásokra a következő 12 hónapban. Ugyanakkor a háztartások múltbeli pénzügyi helyzetének értékelése és a nemzetgazdaságra vonatkozó várakozások nagyrészt változatlanok maradtak.
A feldolgozóipari mutatószám viszont mínusz 10,3 pontra romlott mínusz 10,2 pontról, a szolgáltatóipari pedig 3,6 pontra csökkent 3,8 pontról. A szolgáltatóiparban az elmúlt három hónap üzleti helyzetének értékelése pesszimista tartományba fordult, mínusz 1,7 pontra az augusztusi 0,9 pontról, az elmúlt három hónap keresletének megítélése pedig 2,2 pontra csökkent 2,5 pontról. Ezzel szemben a következő három hónapra vonatkozó szolgáltatási üzleti várakozások javultak, a mutatószám 10,3 pontra emelkedett 8,1 pontról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Összefogtak a nagybankok, hogy globálisan is bevezessék az azonnali fizetést
Meglévő üzenetküldő hálózatuk, a SWIFT fogja össze a munkát.
Trump politikája miatt özönlenek el a tudósok Amerikából: olyan változás jön, ami évtizedekre meghatározhatja a jövőt
Látványos trend rajzolódott ki.
Megszólalt Trump, több részvény árfolyama is felrobbant
Fókuszban a kannabisz iparág.
Felmérés: nagyon megosztja az Otthon Start a társadalmat, főleg a jómódúak élhetnek vele
A társadalom érdeklődését főleg politikai-közéleti attitűdök motiválják.
Csúcsminisztériumi épületet vert dobra a kormány
A Nemzetgazdasági Minisztérium használja épp.
Szirszkij: sikeres az ellentámadás, zárul a katlan az oroszok körül
Az ukrán főparancsnok szerint Dobropilliánál bekerítettek néhány orosz egységet.
Brüsszel előtt Olaszország nagy gázterve: eurómilliárdos piactorzítástól fél a többi tagállam
Iparági fellépést sürgetnek.
Készülhetnek a fővárosiak: komoly változás jön csütörtöktől a 2-es metrón
Napokon keresztül lesz érvényben a változtatás.
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?