Óvatosan optimisták az európai gazdasági szereplők
MTI
A gazdasági hangulat a várt csekély romlás helyett kissé javult az euróövezetben és az EU-ban, a foglalkoztatási várakozások azonban valamelyest romlottak mindkét régióban az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának (DG ECFIN) hétfői jelentése szerint.
Szeptemberben a gazdasági hangulatmutató (ESI) az EU-ban a előző havihoz képest 0,6 ponttal 95,5 pontra, az euróövezetben pedig 0,2 ponttal szintén 95,5 pontra emelkedett. A foglalkoztatási várakozások mutatója (EEI) augusztushoz képest csökkent: az EU-ban 0,9 ponttal 97,1 pontra, az euróövezetben 1,3 ponttal 96,4 pontra.

Mindkét mutató továbbra is a hosszú távú átlagos érték, 100 pont alatt maradt.

Az euróövezeti fogyasztói bizalom 2025 szeptemberében mínusz 14,9 pontra emelkedett az augusztusi mínusz 15,5 pontról az előzetes becslésnek megfelelő mértékben. Az Európai Unió egészében is javult a hangulat, az augusztusi mínusz 14,8 pontról 0,5 ponttal mínusz 14,3 pontra.

A fogyasztók szeptemberben kevésbé bizonyultak pesszimistának háztartásuk jövőbeli pénzügyi helyzetét illetően, és erőteljesebb szándékot jeleztek jelentős vásárlásokra a következő 12 hónapban. Ugyanakkor a háztartások múltbeli pénzügyi helyzetének értékelése és a nemzetgazdaságra vonatkozó várakozások nagyrészt változatlanok maradtak.

A feldolgozóipari mutatószám viszont mínusz 10,3 pontra romlott mínusz 10,2 pontról, a szolgáltatóipari pedig 3,6 pontra csökkent 3,8 pontról. A szolgáltatóiparban az elmúlt három hónap üzleti helyzetének értékelése pesszimista tartományba fordult, mínusz 1,7 pontra az augusztusi 0,9 pontról, az elmúlt három hónap keresletének megítélése pedig 2,2 pontra csökkent 2,5 pontról. Ezzel szemben a következő három hónapra vonatkozó szolgáltatási üzleti várakozások javultak, a mutatószám 10,3 pontra emelkedett 8,1 pontról.

