Pillanatok alatt bénulhat meg az Egyesült Államok

Az amerikai kormányzati finanszírozás kedden éjfélkor lejár, de a republikánusok és demokraták között továbbra sincs megegyezés az átmeneti költségvetésről, ami elkerülhetné a kormányzati leállást.

Donald Trump elnök hétfőn találkozót hív össze a kongresszusi vezetőkkel a Fehér Házban, hogy megpróbálja feloldani a patthelyzetet. A demokraták azonban jelezték, hogy nem hajlandók egyszerűen elfogadni a republikánusok által támogatott rövid távú finanszírozási tervet bizonyos engedmények nélkül.

Ha a Kongresszus nem cselekszik, több ezer szövetségi kormányzati alkalmazottat kényszerszabadságra küldhetnek

a NASA-tól a nemzeti parkokig, és számos szolgáltatás megszakadhat. A szövetségi bíróságok bezárhatnak, a kisvállalkozásoknak szánt támogatások késhetnek.

A vita azonban túlmutat az átmeneti finanszírozáson

Ez annak a harcnak a folytatása, amely Trump januári hivatalba lépése óta zajlik, amikor az elnök megtagadta a Kongresszus által már jóváhagyott milliárdok elköltését. A demokraták a leállás fenyegetését arra akarják felhasználni, hogy visszaállítsanak bizonyos finanszírozásokat és megerősítsék az év végén lejáró egészségügyi támogatásokat.

A tét 1,7 billió dollár "diszkrecionális" kiadás, amely a kormányzati működést finanszírozza, és amely kedden, a pénzügyi év végén megszűnik, ha a Kongresszus nem hosszabbítja meg.

A republikánus többségű Képviselőház szeptember 19-én szűk többséggel elfogadott egy törvényjavaslatot, amely november 21-ig biztosítaná a kormányzati ügynökségek finanszírozását. A Szenátus, ahol 60 szavazatra lett volna szükség az intézkedés jóváhagyásához, azonnal elutasította azt.

1981 óta 14 részleges kormányzati leállás történt, többségük csak néhány napig tartott. A legutóbbi volt a leghosszabb is, amely 35 napig tartott 2018-2019-ben egy bevándorlási vita miatt.

Ezúttal az egészségügy a kérdés

Körülbelül 24 millió amerikai, aki az Affordable Care Act révén jut egészségbiztosításhoz, magasabb költségekkel szembesül, ha a Kongresszus nem hosszabbítja meg a 2021-ben elfogadott ideiglenes adókedvezményeket. Chuck Schumer demokrata szenátusi vezető vasárnap azt mondta, hogy "hatalmas nyomás" nehezedik majd a republikánusokra, hogy beleegyezzenek az egészségügyi támogatások visszaállításáról szóló tárgyalásokba, amelyek hiánya szerinte vidéki kórházak bezárásával és a biztosítási díjak drasztikus emelkedésével fenyeget.

John Thune szenátusi republikánus vezető nyitva hagyta az ajtót az egészségügyi probléma későbbi kezelésére, de azt mondja, a Kongresszusnak először átmeneti költségvetési törvényt kell elfogadnia a leállás elkerülése érdekében.

A demokraták kétségbeesetten szeretnék mozgósítani szavazóbázisukat a 2026-os félidős választások előtt, amikor a Kongresszus irányítása lesz a tét. A párt centrista és baloldali képviselői egyaránt felsorakoztak az egészségügyi kiadások növelésére irányuló erőfeszítés mögött.

A stratégia kockázatokkal jár

Demokrata tanácsadók névtelenül aggodalmuknak adtak hangot, hogy a leállás nyilvános ellenreakciót válthat ki, ha a demokraták nem tudják hatékonyan érvelni álláspontjuk mellett, és ehelyett úgy tűnnek, mintha egyszerűen csak Trump akaratával szembemenének - egy olyan hozzáállás, amit a republikánusok "Trump-ellenes szindrómaként" gúnyolnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images